HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Precio del dólar

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 25 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 25 de diciembre.
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 25 de diciembre. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY25 de diciembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de diciembre?

BCP

  • Compra: S/3,3240
  • Venta: S/3,4030

Scotiabank

  • Compra: S/3,3333
  • Venta: S/3,4700

BBVA

  • Compra: S/3,3140
  • Venta: S/3,4330

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3100
  • Venta: S/3,4200

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

TE RECOMENDAMOS

¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Composición LR

Composición LR

Notas relacionadas
Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 24 de diciembre: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 24 de diciembre: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del Dólar en Perú HOY, martes 23 de diciembre: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Precio del Dólar en Perú HOY, martes 23 de diciembre: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 16 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 16 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025