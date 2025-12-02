El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) considerará la adquisición de chalecos antibalas para su personal de los jurados electorales especiales, ante el contexto de creciente violencia y amenazas que se vive en el país. Así lo señaló su presidente, Roberto Burneo, quien enfatizó que en el marco de las próximas elecciones no se puede escatimar en medidas de protección.

"Para los Jurados Electorales Especiales estamos en ese proceso de evaluación y adquisición. No podemos escatimar en las medidas de seguridad para nuestro personal (...) No tenemos recursos, no nos han dado. Pero, invocamos a que el Legislativo y Ejecutivo tomen las medidas necesarias. Estamos en tiempo donde existe mucha preocupación y convulsión así que tenemos que estar un paso adelante", sostuvo en conferencia de prensa desde Jesús María.

Es importante mencionar que este martes 2 de diciembre, el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa de Libertad Popular sobrevivió a un atentado armado en su vehículo cuando transitaba por Cerro Azul, en la provincia de Cañete. Su automóvil recibió varios disparos, aunque salió ileso. Usuarios en redes sociales han mostrado su preocupación por lo que podría suceder en el fervor de las campañas políticas de las elecciones 2026.

Según detalló Burneo, la intención es proteger a quienes desempeñan funciones clave en la organización y fiscalización del proceso electoral, personal que muchas veces trabaja en regiones vulnerables o conflictivas, para evitar exponerlos a riesgos.

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular

Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial de Libertad Popular, fue víctima de un atentado en las cercanías del balneario de Cerro Azul, en Cañete. De acuerdo con la información preliminar, el político escuchó cerca de nueve disparos, presuntamente efectuados por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. No obstante, solo tres proyectiles impactaron la parte del parabrisas de su camioneta.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con el comandante general Óscar Arriola, se trasladaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Durante las primeras pesquisas, el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) halló dos casquillos de bala.

En declaraciones a la prensa, Pedro Cateriano, candidato a la primera vicepresidencia por Libertad Popular, calificó el hecho como un “mal comienzo de la campaña” y subrayó el crítico escenario de inseguridad que enfrenta el país. “Debemos condenar con contundencia este ataque a balazos contra Rafael Belaúnde. Es algo que no puede suceder en el Perú. (…) Los delincuentes han cumplido su cometido”, señaló.