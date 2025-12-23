JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

En total, son 17 candidatos los declarados inadmisibles a la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Foto: composición LR

En total, son 17 candidatos los declarados inadmisibles a la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Foto: composición LR

El Jurado Especial Electoral de Lima declaró inadmisible la lista de candidatos a la Cámara de Diputados de Fuerza Popular. La medida incluye a 13 aspirantes de Perú y 4 residentes en el extranjero que buscan un curul en las próximas elecciones 2026. La entidad otorgó dos días al partido de Keiko Fujimori para subsanar las observaciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Entre las principales observaciones detectadas por el JEE se detalla errores en las declaraciones juradas de hoja de vida, así como en la documentación de solicitud de licencia sin goce de haber que deben presentar los trabajadores del Congreso y la actual parlamentaria Rosangella Barbarán Reyes.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por inconsistencias en declaraciones juradas se encuentra el candidato Luis Otoya Trelles, quien no detalló el número de acciones de su empresa; mientras que Marco Urbina Ramos (trabajador de Congreso), presenta inconsistencias entre sus ingresos declarados y su experiencia laboral. En tanto, Miguel Arcaya Saldaña declara no tener ingresos pese haber trabajado en el sector privado.

A ello se suma Diethell Columbus Murata, excongresista y excandidato a la Municipalidad de Lima, quien no presentó declaración jurada. Obed Bernuy Atachagua emitió una declaración incompleta y con errores en los cargos ocupados. Por su parte, Bélica Bravo Alcántara no expuso su DNI.

Por otro lado, el JEE observó a los candidatos que no presentaron su solicitud de licencia sin goce de haber. Destaca la actual la congresista fujimorista Rosangella Barbarán Reyes; además de los trabajadores María Mendoza del Solar, Carmen Balabarca Flores, Teresa de Jesús Pariona Reynoso, Mirtha Baldeón Lostaunau.

En el caso de los candidatos del extranjero, el partido fujimorista no presentó el acta de las elecciones primarias en el que contempla el nombre y apellido de los militantes que fueron elegidos.

De acuerdo a la información que accedió La República, no se presentó el acta general de designados de todas las inscripciones necesarias para verificar que se cumpla el límite del 20% de candidatos designados.

Fuerza Popular apela ante el pronunciamiento del JEE

Edwin Levano Gamarra, personero legal de Fuerza Popular, presentó un escrito ante el Jurado Especial Electoral de Lima, con la finalidad de subsanar las observaciones impuestas. El documento fue presentado este martes 23 de diciembre a las 2 de tarde, por lo que falta que la entidad se pronuncie a favor o en contra de Fuerza Popular.