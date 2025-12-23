HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

Los candidatos tienen errores en sus declaraciones juradas y no presentaron licencia sin goce de haber, entre ellos, la actual congresista Rosangella Barbarán Reyes. Personero legal de Fuerza Popular apeló a la medida, pero el JEE aún no se pronuncia

En total, son 17 candidatos los declarados inadmisibles a la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Foto: composición LR
En total, son 17 candidatos los declarados inadmisibles a la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Foto: composición LR

El Jurado Especial Electoral de Lima declaró inadmisible la lista de candidatos a la Cámara de Diputados de Fuerza Popular. La medida incluye a 13 aspirantes de Perú y 4 residentes en el extranjero que buscan un curul en las próximas elecciones 2026. La entidad otorgó dos días al partido de Keiko Fujimori para subsanar las observaciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Entre las principales observaciones detectadas por el JEE se detalla errores en las declaraciones juradas de hoja de vida, así como en la documentación de solicitud de licencia sin goce de haber que deben presentar los trabajadores del Congreso y la actual parlamentaria Rosangella Barbarán Reyes.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

lr.pe

Por inconsistencias en declaraciones juradas se encuentra el candidato Luis Otoya Trelles, quien no detalló el número de acciones de su empresa; mientras que Marco Urbina Ramos (trabajador de Congreso), presenta inconsistencias entre sus ingresos declarados y su experiencia laboral. En tanto, Miguel Arcaya Saldaña declara no tener ingresos pese haber trabajado en el sector privado.

A ello se suma Diethell Columbus Murata, excongresista y excandidato a la Municipalidad de Lima, quien no presentó declaración jurada. Obed Bernuy Atachagua emitió una declaración incompleta y con errores en los cargos ocupados. Por su parte, Bélica Bravo Alcántara no expuso su DNI.

Por otro lado, el JEE observó a los candidatos que no presentaron su solicitud de licencia sin goce de haber. Destaca la actual la congresista fujimorista Rosangella Barbarán Reyes; además de los trabajadores María Mendoza del Solar, Carmen Balabarca Flores, Teresa de Jesús Pariona Reynoso, Mirtha Baldeón Lostaunau.

En el caso de los candidatos del extranjero, el partido fujimorista no presentó el acta de las elecciones primarias en el que contempla el nombre y apellido de los militantes que fueron elegidos.

De acuerdo a la información que accedió La República, no se presentó el acta general de designados de todas las inscripciones necesarias para verificar que se cumpla el límite del 20% de candidatos designados.

Fuerza Popular apela ante el pronunciamiento del JEE

Edwin Levano Gamarra, personero legal de Fuerza Popular, presentó un escrito ante el Jurado Especial Electoral de Lima, con la finalidad de subsanar las observaciones impuestas. El documento fue presentado este martes 23 de diciembre a las 2 de tarde, por lo que falta que la entidad se pronuncie a favor o en contra de Fuerza Popular.

Notas relacionadas
Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

LEER MÁS
Delia Espinoza no pidió excluir a Fuerza Popular de las Elecciones Generales 2026 en diciembre de 2025

Delia Espinoza no pidió excluir a Fuerza Popular de las Elecciones Generales 2026 en diciembre de 2025

LEER MÁS
José Domingo Pérez no pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori en medio de evaluación para archivar Caso Cócteles

José Domingo Pérez no pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori en medio de evaluación para archivar Caso Cócteles

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar: en silla de ruedas y con mascarilla | VIDEO

La fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar: en silla de ruedas y con mascarilla | VIDEO

LEER MÁS
JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

LEER MÁS
Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

LEER MÁS
Viaductos en av. Javier Prado afectarán proyecto de la Línea 4 del Metro

Viaductos en av. Javier Prado afectarán proyecto de la Línea 4 del Metro

LEER MÁS
Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

Congreso: más de 130 millones de soles fueron destinados a cuatro oficinas lideradas por Fuerza Popular

LEER MÁS
Escolar increpa a José Jerí por incremento de embarazo en adolescentes: "Es injusto vivir con esta realidad"

Escolar increpa a José Jerí por incremento de embarazo en adolescentes: "Es injusto vivir con esta realidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025