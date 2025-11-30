HOYSuscripcion LR Focus

39 partidos participaron de las elecciones internas: APRA y Renovación Popular se midieron en las primarias

Los partidos políticos realizaron este domingo sus comicios internos para definir a sus precandidatos rumbo a las elecciones 2026. Solo el APRA y Renovación Popular participaron bajo la modalidad de afiliados, mientras que los demás partidos eligieron delegados que luego confirmarán sus listas para la Presidencia y el Congreso.

Renovación Popular y APRA fueron las únicos partidos políticos en tener definir a sus candidatos por medio de votación de afiliados. Foto: composición LR
Las elecciones primarias de este 30 de noviembre convocaron a los 39 partidos inscritos, en una jornada que marcó el inicio formal del calendario rumbo a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. El APRA y Renovación Popular fueron las únicas agrupaciones que se sometieron al voto directo de sus afiliados, movilizando a más de 82 mil electores en todo el país.

De acuerdo con la ONPE, ambas organizaciones emplearon la modalidad de voto cerrado para definir sus listas al 2026. El Partido Aprista Peruano registró 43.672 militantes habilitados en 309 mesas de sufragio, mientras que Renovación Popular instaló 269 mesas para 39.147 afiliados en todo el territorio.

La jornada se desarrolló con contrastes entre Lima y las regiones. Mientras en la capital se reportó una participación más activa, en zonas como Puno y Arequipa se evidenció escasa asistencia, pese al despliegue de fiscalizadores del JNE, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

El resto de organizaciones políticas eligió a sus delegados en procesos internos que continuarán este 7 de diciembre. Estos representantes serán los encargados de definir las listas finales de las 37 agrupaciones que optaron por este mecanismo.

APRA: competencia interna, presencia en Lima y baja asistencia en regiones

El APRA desarrolló una jornada competitiva con 14 listas en contienda. En Lima, la participación fue más visible, especialmente en puntos como el colegio Mercedes Indacochea de Barranco, donde la fórmula integrada por Javier Velásquez Quesquén y Carla García Buscaglia realizó su votación. Ambos destacaron que el proceso demuestra que el partido mantiene estructura, militancia activa y capacidad organizativa en su centenario.

Otros líderes apristas, como Jorge del Castillo, llamaron a la unidad interna. Señaló que, más allá de las disputas, el objetivo es respaldar a la fórmula que resulte ganadora para encaminar una propuesta competitiva para las elecciones 2026.

En regiones, el panorama fue distinto. En Puno, por ejemplo, apenas se presentaron algunos de los 130 afiliados habilitados para sufragar. En Arequipa, la asistencia fue igualmente reducida, aunque predominó la participación de adultos mayores, quienes resaltaron la normalidad del proceso y la presencia constante de la ONPE.

Según los reportes oficiales de la ONPE, con el 75% de actas procesadas, la lista 7, liderada por Enrique Valderrama, se ubica en primera posición. Lo acompañan María Valdivia y Lucio Vásquez como vicepresidentes. Muy de cerca le sigue la lista 13, encabezada por Javier Velásquez Quesquén, junto a Carla García y Luis Wilson Ugarte a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.

Renovación Popular: asistencia moderada y presencia marcada por la figura de López Aliaga

En Renovación Popular, la jornada estuvo liderada por la presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien votó en el Colegio María Reina Marianistas. El líder del partido aprovechó el momento para reiterar denuncias sobre un supuesto atentado en su contra y para insistir en que su agrupación sería una de las pocas con militancia “real y activa”.

Además, López Aliaga volvió a presentar su propuesta de reducir los ministerios a seis, eliminar órdenes de servicio y endurecer la respuesta frente a la minería ilegal en Madre de Dios. Sus declaraciones marcaron uno de los momentos de mayor atención mediática del día.

En Piura, la organización instaló 34 mesas y habilitó a 1.995 electores. El congresista Miguel Ciccia acudió a sufragar y destacó que esta región es la única donde RP presentó dos listas distintas, lo que, según dijo, reflejaba un proceso interno más competitivo.

La Libertad fue una de las regiones con mayor cantidad de votantes para Renovación y el APRA, con más de 11.000 afiliados registrados en los padrones de ambas organizaciones. La ODPE informó que el proceso se desarrolló con normalidad en 69 mesas instaladas en más de 40 locales.

Los demás partidos: elección de delegados y participación desigual en regiones

Treinta y siete organizaciones políticas optaron por la elección de delegados, un proceso menos visible para el electorado y que continuará el próximo 7 de diciembre. Estos representantes serán los encargados de definir la fórmula presidencial, las listas al Congreso y las candidaturas regionales para el 2026, en un contexto donde gran parte de los partidos llega con estructuras reducidas o escasa militancia activa.

En varias regiones, la participación fue baja. En Puno, coordinadores distritales reportaron que locales habilitados para partidos como Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular o Avanza País recibieron un flujo mínimo de militantes; en algunos casos, ni el 10% del padrón afiliado acudió a votar. Una dinámica similar se observó en Arequipa, donde la ONPE confirmó que si bien las mesas se instalaron sin contratiempos, la asistencia fue lenta durante toda la mañana. Observadores del JNE señalaron fallas persistentes en la articulación interna de los partidos más pequeños.

En Lima, agrupaciones como Partido Morado, Perú Primero, Libertad Popular, entre otras, registraron una participación moderada. En muchos locales, los votos de delegados fueron emitidos por comités provinciales o distritales con padrones reducidos, evidenciando las dificultades de varias agrupaciones para completar su organización interna.

Dentro de este proceso, Alianza para el Progreso (APP) eligió a 24 delegados, quienes definirán la candidatura presidencial y las listas congresales. Su líder, César Acuña, aseguró que APP “está preparada para gobernar el Perú” y que su fórmula presidencial será anunciada una vez concluido el proceso interno.

En Fuerza Popular, los delegados elegidos tienen la tarea de ratificar la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori junto a Luis Galarreta como candidato a la primera vicepresidencia y a Miguel Torres para la segunda vicepresidencia. Fujimori afirmó que este proceso de delegados forma parte del ordenamiento requerido por la ley, mientras su partido se prepara para formalizar su participación en las Elecciones 2026.

En el caso de Primero la Gente, que informó los resultados de su elección de 20 delegados titulares, cada uno con su respectivo accesitario, representando a 18 regiones. La lista ganadora fue la Lista N.° 1, encabezada por Manuel Ato, que asumirá funciones de representación, articulación de propuestas y coordinación interna. Además, el partido consultó a la militancia qué fórmula presidencial debía ser considerada por los delegados: la propuesta liderada por Marisol Pérez Tello, acompañada por Raúl Molina y Manuel Ato, resultó ganadora de dicha consulta.

