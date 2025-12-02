RMP afirma que la “lucha contra el crimen” del Gobierno es perseguir a Delia Espinoza

Rosa María Palacios en su programa de hoy habló acerca de la crisis de inseguridad ciudadana y criticó asimismo la inacción del Gobierno de José Jerí, quien en una de sus últimas apariciones trasladó la culpa a ministros y autoridades de los anteriores gobiernos.

Para la conductora de ‘Sin guion’, tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen otras prioridades en lo que respecta a combatir la criminalidad, como, por ejemplo, seguir con la inhabilitación de Delia Espinoza. “Esa es la lucha contra el crimen en el Perú, ese es el compromiso de este Gobierno que es el Gobierno del Congreso, ojo. Jerí no es más que un designado por el Congreso, podrá correr en maratones y coleccionar figuritas para el álbum, pero ¿qué van a hacer por las leyes procrimen? Nada, nuestra única esperanza es un nuevo Congreso, y eso va a demorar”, cuestionó la periodista.

Así también, refutó el hecho de que siga habiendo asesinatos a diario en varios sectores, como el de transportes, que registra un total de 73 muertes en Lima y Callao en lo que va de este año, motivo por el cual el gremio está planteando un nuevo paro de 48 horas.

“No está pasando nada a nivel del Gobierno… Tienen una preocupación real, no atendida porque, pese al estado de emergencia, continúa exactamente igual. Si no están matando más gente en Lima, es porque están pagando; esta es la única razón por la cual están funcionando las líneas de transporte público”, alertó Palacios e hizo hincapié en que es necesario contar con un sistema jurídico que acabe con la extorsión.

Finalmente, Rosa María Palacios continuó preguntándose qué está pensando hacer este Gobierno en cuanto a derogar las normas que favorecen al crimen organizado: “Ni una palabra en las facultades legislativas sobre las leyes procrimen, nada (...) Con un Congreso que está aterrorizado de que se les impute a ellos ser parte de organizaciones criminales, porque lo son, no vamos a ninguna parte. ¿Dónde está el señor Jerí derogando las leyes procrimen?, concluyó.