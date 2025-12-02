HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Política

RMP afirma que la “lucha contra el crimen” del Gobierno es perseguir a Delia Espinoza

Rosa María Palacios criticó la inacción del Gobierno de José Jerí ante la crisis de inseguridad ciudadana durante su programa ‘Sin guion’. También, aseguró que el "Gobierno del Congreso" tiene otras prioridades en cuanto a combatir el crimen.

La periodista demanda nuevamente la derogación de leyes procrimen. Foto: composición LR
La periodista demanda nuevamente la derogación de leyes procrimen. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en su programa de hoy habló acerca de la crisis de inseguridad ciudadana y criticó asimismo la inacción del Gobierno de José Jerí, quien en una de sus últimas apariciones trasladó la culpa a ministros y autoridades de los anteriores gobiernos.

Para la conductora de ‘Sin guion’, tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen otras prioridades en lo que respecta a combatir la criminalidad, como, por ejemplo, seguir con la inhabilitación de Delia Espinoza. “Esa es la lucha contra el crimen en el Perú, ese es el compromiso de este Gobierno que es el Gobierno del Congreso, ojo. Jerí no es más que un designado por el Congreso, podrá correr en maratones y coleccionar figuritas para el álbum, pero ¿qué van a hacer por las leyes procrimen? Nada, nuestra única esperanza es un nuevo Congreso, y eso va a demorar”, cuestionó la periodista.

Así también, refutó el hecho de que siga habiendo asesinatos a diario en varios sectores, como el de transportes, que registra un total de 73 muertes en Lima y Callao en lo que va de este año, motivo por el cual el gremio está planteando un nuevo paro de 48 horas. 

“No está pasando nada a nivel del Gobierno… Tienen una preocupación real, no atendida porque, pese al estado de emergencia, continúa exactamente igual. Si no están matando más gente en Lima, es porque están pagando; esta es la única razón por la cual están funcionando las líneas de transporte público”, alertó Palacios e hizo hincapié en que es necesario contar con un sistema jurídico que acabe con la extorsión.

Finalmente, Rosa María Palacios continuó preguntándose qué está pensando hacer este Gobierno en cuanto a derogar las normas que favorecen al crimen organizado: “Ni una palabra en las facultades legislativas sobre las leyes procrimen, nada (...) Con un Congreso que está aterrorizado de que se les impute a ellos ser parte de organizaciones criminales, porque lo son, no vamos a ninguna parte. ¿Dónde está el señor Jerí derogando las leyes procrimen?, concluyó. 

Rosa María Palacios ante intención de voto: "Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%"

Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

Rosa María Palacios afirma que Pedro Castillo sí ordenó cerrar el Congreso y cayó en flagrancia

Rosa María Palacios afirma que Pedro Castillo sí ordenó cerrar el Congreso y cayó en flagrancia

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: "La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja"

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena contra excongresista y lo absuelve de los cargos

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

José Jerí pide permiso al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre en plena crisis de inseguridad

José Jerí pide permiso al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre en plena crisis de inseguridad

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

