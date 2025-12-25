Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular presentan listas inadmisibles al JEE

El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró inadmisible un conjunto de listas de candidatos a la Presidencia, el Congreso —diputados y senadores— y el Parlamento Andino presentado por los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Libertad Popular, Demócrata Verde y Podemos Perú. Entre las principales razones de las observaciones figuran la omisión de información y el llenado incorrecto de algunos ítems en el registro de postulantes para las Elecciones Generales 2026.

El primer partido advertido por el JEE fue Avanza País, el último 24 de diciembre. De acuerdo con el órgano electoral, la agrupación no consignó las cartas de renuncia de Phillip Butters y Karol Paredes, mientras que el congresista José Williams omitió precisar el cargo al que postulaba en su declaración jurada. En ese sentido, el partido presentó la documentación requerida por el jurado, y se encuentra a la espera de la decisión oficial.

El siguiente fue el partido de Keiko Fujimori. El JEE observó la lista de candidatos a diputados por Lima Metropolitana al señalar que Luis Otoya Trelles no informó sobre el valor de las acciones de su empresa. Además, apuntaron contra Marco Urbina Ramos porque colocó que contaba con una renta bruta anual de 40 mil soles en 2024, pero no consignó haber laborado para el sector privado en dicho periodo. Además, el JEE indicó que Miguel Arcaya colocó que en ese mismo año no percibió ingresos del sector privado, pero que registró que sí trabajó en ese ámbito.

Además, se alertó que Diethell Columbus no presentó su declaración jurada de consentimiento de participación. Obed Bernuy no puso el cargo al que postula y sus datos personales no son legibles en su registro. Belica Bravo no tampoco consignó el número de su DNI al registrarse. Asimismo, la congresista Rosangella Barbarán no adjuntó el cargo de solicitud de licencia sin goce de haber del Parlamento. Del mismo modo con María Mendoza del Solar, Carmen Balabarca, Teresa Pariona y Mirtha Baldeon.

En cuanto a la lista de diputados para peruanos en el extranjero, el JEE detectó que el personero legal del partido adjuntó el acta de elecciones primarias sin colocar los nombres, apellidos y DNI de los 4 postulantes que registró. En su lista de candidatos al Parlamento Andino, el JEE detectó que Lelis Choque no adjunto el cargo de solicitud de licencia sin goce de haber, ya que en su formato de hoja de vida registró que trabaja como docente en una institución pública.

En su lista de candidatos al Senado por peruanos en el extranjero, el JEE advirtió que no se consignaron los datos correctamente de los postulante y que solo se mencionan a dos candidatos.

El partido fujimorista presentó la documentación dentro de los dos días, tal como lo ordenó el jurado. Se mantiene a la espera de lo que decida el JEE.

Alianza para el Progreso (APP)

El JEE detectó que en la lista de senadores de APP, César Acuña no adjuntó la Declaración Jurada de Consentimiento de Participación en las Elecciones Generales 2026, que declara la veracidad del Contenido del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida y de no tener deuda de reparación civil. Sin embargo, el personero legal presentó la observación requerida para que el JEE lo pueda evaluar.

Por otro lado, JEE alertó que en la lista de candidatos de parlamentarios andinos, Darwin Linares no adjuntó su carta de renuncia a la Municipalidad Centro Poblado Valle Sol-Laredo, ya que laboró como alcalde desde el 2023. Erika Muñoz Benites, Marcela Pelaez y Jorge Rodríguez Briceño no colocaron el documento de licencia sin goce de haber en el Gobierno de La Libertad. Antonio Sánchez Chacón presentó ese mismo documento de licencia, pero incompleto.

Edwin Sánchez Muñoz tampoco colocó el documento de licencia debido a que labora en la Universidad Nacional de Cajamarca. Lo mismo con Carlos Tapia Montes, quien trabaja en el Gore Lima.

En la lista de diputados para peruanos en el extranjero, el JEE detalló que Heiner Salazar Vargas no adjuntó el documento de licencia sin goce de haber porque trabaja en el Minedu, así como Marjorie Paredes Martino, quien labora en el Hospital Carlos Lafranco La Hoz.

Podemos Perú

El JEE detectó que en la lista de senadores de Podemos Perú, Mary Gonzáles Enríquez, José Luna Gálvez, Jaqueline García Rodríguez y Raúl Noblecilla Olaechea no adjuntaron la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones 2026.

Por otro lado, en la lista de candidatos al Parlamento Andino, Olga Ruelas Ure no adjuntó la Declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026, mientras que Gonzálo Morocho no consignó el documento de licencia sin goce de haber de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Por tal motivo, el jurado les otorgó dos días para presentar la documentación solicitada. Hasta el cierre de esta nota, no figura en el portal del JEE sus descargos.

Libertad Popular

En el caso de Libertad Popular, quien lleva a Rafael Belaúnde Llosa como candidato presidencial, el JEE detectó que el partido omitió consignar el ítem "problemas identificados" dentro del plan de gobierno que presentó la plancha presidencial para su inscripción.

"Es indispensable que dicho Formato Resumen contenga la totalidad del de la información exigida y relacionado con su plan de gobierno, toda vez que, de ser admitida la fórmula, este será publicada junto con la resolución de admisión en el panel del JEE, conforme a la normativa citada", se lee en la resolución.

El partido presentó la documentación solicitada a la espera de que el JEE pueda evaluarlo y pronunciarse.

Renovación Popular

Según la Resolución N.º 00604-2025-JEE-LIO3/JNE, la congresista Norma Yarrow no presentó el documento de licencia sin goce de haber. Por ello, el JEE instruyó al personero legal a entregar dicho documento, debidamente sellado o firmado por la entidad correspondiente, es decir, el Congreso de la República. La misma situación se aplica a los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Baella y Aquelina Solórzano, quienes trabajan en la Municipalidad de Lima.

En cuanto a la Roxana Rocha Gallegos, el JEE indica que presentó dos inconsistencias al completar el Formato Único de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). El Jurado señaló que, aunque Rocha adjuntó su solicitud de licencia sin goce de haber por su cargo de regidora en la MML, no incluyó esta información en el apartado "Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones" de la DJHV.

Un caso adicional es el de Lida Valdivieso. El órgano electoral advirtió una inconsistencia en su declaración, ya que en el ítem “Ingresos” indicó no haber percibido remuneraciones del sector público durante 2024, pese a que en el rubro 2 del formato señaló haber ejercido el cargo de regidora de la MML desde 2023 hasta 2025.

Asimismo, el JEE observó que Jhony Bacón Terrones presentó el formulario de manera incompleta al no detallar la provincia ni el departamento de su domicilio. Del mismo modo, se detectó que María Dulanto Guinea consignó incorrectamente su postulación al marcar de forma simultánea las opciones de “fórmula” y “diputados”. En cuanto a Olinda Salcedo, el órgano electoral señaló que omitió indicar la organización política por la que postula.

Por otro lado, respecto a las candidaturas al Parlamento Andino, el JEE advirtió que, en el caso de Maali del Pomar Saettone y Carla Aranda Ramírez, sus cartas de renuncia no cuentan con el sello de recepción del municipio limeño.

En el caso de Agusta Gamarra, el JEE dispuso que presente el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber, debido a que se desempeña como docente en una institución educativa. La misma exigencia se extiende a Jessica Urquiza, Josep Pacherres, Jorge Guillén Sivirichi, Rosana Remigio Blas, Doris Alzamora Chamorro y Víctor Mathews Paredes, quienes trabajan en la MML y en las municipalidades de Jesús María, San Borja, La Molina y Lurigancho-Chosica, respectivamente.

En ese contexto, el JEE concedió a Renovación Popular un plazo de dos días calendario para corregir las observaciones formuladas. Según el portal del órgano electoral, la organización política ya subsanó las observaciones detectadas, por lo que corresponderá al JEE emitir un pronunciamiento luego de evaluar la documentación presentada.

Demócrata Verde

El JEE alertó que en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026, de veracidad del contenido del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida y de no tener deuda pendiente por reparación civil, los candidatos Alex Gonzales Castillo, Maritza Del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales y Félix Medardo Murazzo Carrillo, no marcaron la opción de consentimiento respecto a su participación como miembros de la fórmula.

Las observaciones se realizaron el 24 de diciembre a las 4 de la tarde. Hasta el cierre de esta nota, no figura en el portal del JEE los descargos del partido.