El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, dijo estar dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo. Pero condicionó su eventual decisión a que el presidente José Jerí Oré emita un decreto que lo ordene, pese a la investigación en su contra por un audio difundido por Cuarto Poder en el que presuntamente solicita una coima de US$80.000 a cambio de gestionar la liberación de un expolicía sentenciado.

"Eso lo dispone el presidente de la República, yo estoy sujeto a la orden, si él ordena pasaremos todos los funcionarios públicos. Él es el que tiene que ordenar por decreto supremo, si hay un decreto supremo se pasará. No hay ningún problema. Yo no tengo ninguna sentencia condenatoria. (¿De manera voluntaria no podría ponerse a disposición?) Vuelvo a repetir yo no puedo disponer de eso porque eso es mediante un decreto supremo", sostuvo.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Lima le abrió proceso preliminar por presunto cobro de coimas a cambio de favorecer la liberación de un interno condenado. El caso estalló tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Paredes negocia un pago de US$80.000 para favorecer a un ex policía sentenciado por secuestro.

En una de las grabaciones se escucha a una persona que ofrece hasta su reloj a cambio de un favor. “Le voy a depositar sus 500 dólares mañana… le voy a dar mi reloj, cuesta 800”, se oye. Esta frase habría formado parte de una supuesta entrega inicial del soborno. Aunque las pericias aún están en curso, el jefe del INPE ha negado que la voz registrada sea la suya.

"Niego categóricamente que esa sea mi voz (...) Porque yo nunca he hablado de eso con la señora, jamás y lo niego rotundamente (…) Esto ha sido hace más de seis años, cuando era abogado privado, no como pretenden decir cuando soy funcionario público", declaró vía RPP.

Ahora, a ello se suma que el Gobierno decidió excluir a Paredes de la primera fase del control de confianza mediante polígrafo, medida que sí se aplicará al personal operativo que trabaja directamente con internos.

Vocero del Minjus señala que no se evaluará a funcionarios de alta dirección

El vocero del Ministerio de Justicia, Alberto Vega, precisó que en esta fase del control de confianza no se evaluará al jefe del INPE ni a los funcionarios de la alta dirección pese a los cuestionamientos. “En esta primera etapa está orientada la medida del polígrafo a los servidores penitenciarios vinculados a la interacción con internos. Culminada esta fase en Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia, uno no descarta que esto pueda tomar otro giro, pero al menos esto se tiene previsto para esta primera etapa”, afirmó para RPP.