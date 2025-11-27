ONPE, Reniec y JNE necesitan 4.390 millones para elecciones 2026

A menos de 5 meses de las Elecciones Generales el sistema electoral no cuenta con el presupuesto necesario para su ejecución. Así lo anunció el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, durante su presentación ante el Pleno del Congreso del último 26 de noviembre, en el que se debatió el presupuesto del año fiscal 2026 para los organismos del Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC).

En sus palabras, estamos ante un "enorme déficit presupuestal en torno al sistema electoral". El presupuesto total necesario para garantizar los procesos electorales de 2026 asciende a S/ 4 390 millones. El monto inicialmente aprobado es de S/ 2 123 millones y cubre solo el 48% de las necesidades, lo que genera una brecha de S/ 2 267 millones (52%), correspondiente a la demanda adicional requerida.

Burneo Bermejo precisó que los S/ 2 267 millones se necesitan desde enero próximo, por lo que debe considerarse en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026.

"Vamos a implementar un centro comando, oficinas descentralizadas, tenemos que implementar 91 jurados especiales. Todo tiene que estar en paralelo porque funciona desde el primer día", resaltó.

Añadió que la auditoría digital no se reduce solo al voto digital, sino que se está implementando a todos los sistemas. "Queremos tener un fiscalizador del JNE en cada mesa. Antes había uno por ocho mesas. Este año 2026, vamos a conservar los votos y el JNE los puede recontar. Esto no tiene precedentes", dijo.

Presupuesto requerido por cada entidad

Además de referirse a los recursos que requiere el sistema electoral, Burneo precisó la cifra demandada por cada institución.

En el caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el requerimiento adicional de recursos asciende a S/ 546.4 millones. De ese total, S/ 26 millones se necesitan para el funcionamiento institucional, mientras que más de S/ 519 millones se destinan a tareas estrictamente electorales, distribuidas así:

Elecciones Generales 2026: S/ 142 millones

Elecciones Regionales y Municipales 2026: S/ 375 millones

Elección de autoridades municipales en centros poblados 2026: S/ 1 millón 533 mil

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) calcula que requiere un presupuesto adicional de S/ 1,460 millones para desempeñar sus funciones en 2026. De ese monto, S/ 3 millones cubrirían sus operaciones internas y los S/ 1,457 millones restantes se usarían para organizar y ejecutar los procesos electorales, entre ellos:

S/ 535 millones para las Elecciones Generales de abril de 2026

S/ 922 millones para las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026

Finalmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estima que necesita S/ 259 millones adicionales para cumplir su rol en los comicios del 2026. De esa cifra, S/ 159 millones se destinan a su actividad institucional habitual y S/ 100 millones para apoyar la organización electoral.

Si no se atiende la demanda se pone en riesgo la transición del poder

En ese sentido, indicó que, de no atenderse esta brecha, se pone en riesgo el normal desarrollo de los comicios, se comprometería la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales y con ello la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Sobre todo, teniendo en cuenta que es imperiosa una cadena de custodia para los votos para protegerlos ante posibles incentivos o atentados contra ellos "en el camino".

"Invertir en el proceso electoral debe ser una prioridad en un gobierno de transición. Está en juego la estabilidad política de los próximos 5 años y la confianza del electorado es básica. El cronograma electoral no puede variar por falta de recursos. No quiero que se soliciten recursos adicionales recién en enero porque el proceso de negociación toma tiempo así que tendríamos el dinero recién en febrero y las elecciones son en abril. Si no se entiende eso estamos poniendo en riesgo la transición del poder", declaró Burneo resaltando que necesita el presupuesto para inicios del próximo año.

"La democracia requiere cuidado, no se sostiene por sí sola"

Afirmó que el JNE ha logrado importantes avances gracias a varios ejes estratégicos —entre ellos la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la justicia electoral, la promoción del voto informado, la transparencia y la participación ciudadana—, pero advirtió que estos progresos podrían frenarse si no se garantiza el financiamiento correspondiente.

Para el 2026, explicó, la institución proyecta metas ambiciosas: tramitar alrededor de un millón 173 mil expedientes, procesar nueve millones de datos para alimentar el buscador inteligente de jurisprudencia, poner en funcionamiento los Jurados Electorales Especiales (60 para las Elecciones Generales y 91 para las Elecciones Regionales y Municipales) y adecuarlos para el conteo de votos, además de asegurar la presencia de un fiscalizador en cada mesa de sufragio.

Ante los congresistas, expresó también su preocupación por las Elecciones de Autoridades en Centros Poblados (ECP 2026), ya que este proceso electoral no cuenta con ningún tipo de asignación presupuestal para el próximo año.

“La democracia requiere cuidado constante; no se sostiene por sí sola. Debemos invertir en los comicios y en el sistema democrático. Es imprescindible contar con esos recursos desde el inicio del 2026”, subrayó.