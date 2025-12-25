HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      
Política

Ciudadanos de Tacna borran pintas de Si Creo tras anuncio de candidatura de Jorge Montoya: “No más a los terruqueadores”

Manifestantes critican al legislador por calificativos discriminatorios y su defensa a leyes que favorecen intereses personales. El borrado de pintas de 'Sí Creo' afecta directamente a la candidatura presidencial de Carlos Espá. 

Tacneños borran pintas del partido Sí creo. Foto: composición LR
Tacneños borran pintas del partido Sí creo. Foto: composición LR

En un claro acto de rechazo a la anunciada candidatura al Senado del congresista Jorge Montoya, un grupo de ciudadanos de la ciudad heroica de Tacna se movilizó este jueves para eliminar la propaganda política del partido "Sí Creo", que tiene como candidato presidencial al periodista Carlos Espá.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con brochas, pintura blanca y baldes en mano, los manifestantes recorrieron diversos sectores de la ciudad para cubrir las pintas que promocionaban el logo y el nombre del partido político. El acto, que fue registrado en video y difundido en redes sociales, muestra a los ciudadanos borrando los muros bajo la consigna: “No más a los terruqueadores. No más al traidor del pueblo. No más a Montoya que no nos representa”.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El motivo del rechazo

El descontento de la población tacneña radica en las constantes declaraciones del legislador de derecha, a quien acusan de utilizar el calificativo de "terrorista" o "terruco" de forma indiscriminada contra quienes ejercen su derecho a la protesta o mantienen posturas críticas hacia el actual Congreso de la República.

Como se recuerda, Montoya vinculó las movilizaciones en el sur del país como terrorismo, lo que fue catalogado como declaraciones racistas hacia poblaciones andinas. Además, el parlamentario apoyó la ley que le otorga la doble remuneración (pensión militar y remuneración congresal) y defendió el fujimorismo y montesinismo, evidenciado en la firma del Acta de Sujeción de 1999.

Candidatura en la cuerda floja del sur

Jorge Montoya, almirante en retiro y figura clave del bloque conservador en el Parlamento, lanzó recientemente su candidatura al Senado con el partido Sí Creo, buscando capitalizar el voto de orden y seguridad. Sin embargo, esto podría jugarle en contra al candidato presidencial Carlos Espá, pues Montoya cuenta con varios opositores en varias regiones del Perú. s.

Hasta el momento, ni el congresista ni los representantes del partido "Sí Creo" han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos. Por su parte, los ciudadanos organizados advirtieron que continuarán con la limpieza de muros, asegurando que su región "continuará borrando todas las pintas que hicieron para Carlos Espá".

Notas relacionadas
Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

LEER MÁS
Decano de San Marcos: “La figura del sanmarquino es terruqueada para deshumanizarla y legitimar represión violenta”

Decano de San Marcos: “La figura del sanmarquino es terruqueada para deshumanizarla y legitimar represión violenta”

LEER MÁS
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en la Embajada de México para impedir una eventual fuga en Navidad

Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en la Embajada de México para impedir una eventual fuga en Navidad

LEER MÁS
JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

LEER MÁS
Militarización electoral: exmilitares y policías en retiro predominan candidaturas a las elecciones 2026

Militarización electoral: exmilitares y policías en retiro predominan candidaturas a las elecciones 2026

LEER MÁS
Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

LEER MÁS
Hermanos, sobrino y cuñada de Pedro Castillo postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

Hermanos, sobrino y cuñada de Pedro Castillo postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025