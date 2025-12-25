Ciudadanos de Tacna borran pintas de Si Creo tras anuncio de candidatura de Jorge Montoya: “No más a los terruqueadores”

En un claro acto de rechazo a la anunciada candidatura al Senado del congresista Jorge Montoya, un grupo de ciudadanos de la ciudad heroica de Tacna se movilizó este jueves para eliminar la propaganda política del partido "Sí Creo", que tiene como candidato presidencial al periodista Carlos Espá.

Con brochas, pintura blanca y baldes en mano, los manifestantes recorrieron diversos sectores de la ciudad para cubrir las pintas que promocionaban el logo y el nombre del partido político. El acto, que fue registrado en video y difundido en redes sociales, muestra a los ciudadanos borrando los muros bajo la consigna: “No más a los terruqueadores. No más al traidor del pueblo. No más a Montoya que no nos representa”.

El motivo del rechazo

El descontento de la población tacneña radica en las constantes declaraciones del legislador de derecha, a quien acusan de utilizar el calificativo de "terrorista" o "terruco" de forma indiscriminada contra quienes ejercen su derecho a la protesta o mantienen posturas críticas hacia el actual Congreso de la República.

Como se recuerda, Montoya vinculó las movilizaciones en el sur del país como terrorismo, lo que fue catalogado como declaraciones racistas hacia poblaciones andinas. Además, el parlamentario apoyó la ley que le otorga la doble remuneración (pensión militar y remuneración congresal) y defendió el fujimorismo y montesinismo, evidenciado en la firma del Acta de Sujeción de 1999.

Candidatura en la cuerda floja del sur

Jorge Montoya, almirante en retiro y figura clave del bloque conservador en el Parlamento, lanzó recientemente su candidatura al Senado con el partido Sí Creo, buscando capitalizar el voto de orden y seguridad. Sin embargo, esto podría jugarle en contra al candidato presidencial Carlos Espá, pues Montoya cuenta con varios opositores en varias regiones del Perú. s.

Hasta el momento, ni el congresista ni los representantes del partido "Sí Creo" han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos. Por su parte, los ciudadanos organizados advirtieron que continuarán con la limpieza de muros, asegurando que su región "continuará borrando todas las pintas que hicieron para Carlos Espá".