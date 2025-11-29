Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

Alrededor de 83.000 afiliados a Renovación Popular (RP) y al Partido Aprista Peruano (APRA) designarán este domingo 30 de noviembre a sus candidatos a la Presidencia, al Congreso Bicameral y al Parlamento Andino en las denominadas elecciones primarias, confirmaron la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La ONPE precisó que para este proceso se han habilitado 578 mesas de sufragio distribuidas en 373 locales a nivel nacional, con el objetivo de que los afiliados hábiles puedan emitir su voto universal, libre, voluntario y secreto. Las puertas se abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 3 de la tarde.

TE RECOMENDAMOS CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el caso de Lima metropolitana y el Callao, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro ha habilitado 49 locales de votación, la mayoría son escuelas, en las cuales se deberán instalar 95 mesas de sufragio. En estas dos circunscripciones podrán acudir 25.559 afiliados de ambos partidos políticos.

Figuran conocidos colegios en Lima, como el Mariano Melgar (Breña), el Isabel La Católica (La Victoria), el Juana Alarco de Dammert (Miraflores), el Miguel Grau (Magdalena), el Elviara García y García (Pueblo Libre); así como el Ricardo Bentín (Rímac), el Teresa Gonzales de Fanning (Jesús María), entre otros.

En el primer puerto destacan el Politécnico Nacional del Callao, el San Pedro (Bellavista), el Raúl Porras Barrenechea (Carmen de La Legua), el José Olaya Balandra (La Perla), el Nuestra Señora de Belén (Ventanilla) y el Manuel Seoane Corrales (Mi Perú). Para mayor información puede ingresar al siguiente enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Por su parte, el JNE informó que para las elecciones primarias de este domingo se han impreso 88.529 cédulas de sufragio, incluyendo las de reserva, las cuales serán usadas por los 43.672 afiliados del Partido Aprista Peruano y los 39.147 de Renovación Popular. Agregó que se ha desplegado 578 fiscalizadores –uno por mesa de sufragio– y 20 supervisores de fiscalización a nivel nacional.

"El APRA tiene más afiliados en Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura y el Callao; mientras que RP cuenta con más en Lima, Junín y Huánuco. En ambos casos, siguen la lista Ica y Lambayeque", informaron fuentes del Jurado Nacional de Elecciones.

Los resultados, estiman desde la ONPE, se conocerán luego de que los miembros de mesa, finalizado el proceso a las 3 de la tarde, realicen el conteo de manera manual y envíen los resultados respectivos.

En el APRA hay 15 candidatos a la fórmula presidencial, entre ellos Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Javier Velásquez Quesquén; mientras que en Renovación Popular hay una sola lista que es encabezada por su líder Rafael López Aliaga.

Elecciones por delegados en 37 partidos

Eso sucederá este domingo entre las dos organizaciones políticas antes mencionadas. En el caso de las 37 restantes, ese día, sin la participación de la ONPE, los afiliados de 34 partidos y tres alianzas –Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad– deberán elegir al menos 25 delegados, quienes el 3 de diciembre designarán, finalmente, a sus candidatos.

Eugenia Fernán Zegarra, directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, señaló que el marco jurídico vigente exige, como una condición para continuar en el proceso electoral, que la organización política obtenga al menos el 10% de votos válidos de los afiliados hábiles para votar en las elecciones primarias. La misma cifra debe cumplirse en el caso de los delegados designados.

"Los afiliados y delegados de las organizaciones políticas tienen la gran responsabilidad de definir las listas de candidatos entre las cuales la ciudadanía decidirá quienes nos representarán durante los próximos cinco años, por lo que resulta de máxima importancia su participación y garantizar un adecuado proceso de elecciones primarias”, indicó.