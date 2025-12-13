Vacunación contra la influenza en Lima Metropolitana. Foto: composición La República | composición La República

Vacunación contra la influenza en Lima Metropolitana. Foto: composición La República | composición La República

La campaña de vacunación contra la influenza sigue en marcha en Lima Metropolitana y el Callao, como parte de las acciones del sector para prevenir complicaciones respiratorias durante la temporada de mayor circulación de virus. El Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto a disposición de la ciudadanía una red de establecimientos donde la vacuna se aplica de manera gratuita, principalmente a los grupos considerados de mayor riesgo.

La influenza es una enfermedad respiratoria que puede generar cuadros graves, sobre todo en poblaciones vulnerables. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la vacunación anual como una de las principales medidas de protección colectiva.

Centros habilitados y acceso gratuito a la vacuna

De acuerdo con la información oficial, los centros de salud del primer nivel de atención en Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rìmac, San Martín de Porres y Santa Rosa cuentan con dosis disponibles y atienden en distintos horarios, dependiendo de cada establecimiento. A continuación, se detallan los primeros 10 centros habilitados, ubicados en los distritos de Ancón y Carabayllo:

Ancón

CMI Ancón: atención de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Villa Estela: atención de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

San José: atención de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Villas de Ancón: atención de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Carabayllo

CMI El Progreso: atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

La Flor: atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Raúl Porras Barrenechea: atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Villa Esperanza: atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Chocas: atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Punchauca: atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

El listado completo de centros de vacunación, con todos los distritos y horarios actualizados, puede consultarse ingresando a este LINK.

La vacuna contra la influenza se aplica de forma gratuita y no requiere pago alguno. En la mayoría de casos, solo se solicita el Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en el caso de menores de edad, el carné de control correspondiente.

¿Quiénes deben vacunarse con prioridad?

La estrategia de inmunización prioriza a los grupos que presentan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones en caso de contagio. Entre ellos se encuentran los niños menores de cinco años, las personas adultas mayores de 60 años y las gestantes, sin importar el mes de embarazo en el que se encuentren.

Asimismo, forman parte del grupo objetivo las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias, problemas cardiovasculares, cáncer u otras condiciones que debilitan el sistema inmunológico. El personal de salud también está incluido debido a su exposición constante a pacientes.

En el caso de los lactantes, el esquema contempla dos dosis: la primera se aplica a los seis meses de edad y la segunda un mes después, siguiendo el calendario establecido por el Minsa.

Recomendaciones para prevenir contagios

Además de la vacunación, las autoridades recuerdan que es fundamental mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.

El Minsa exhorta a la población a no esperar a enfermarse para acudir a un establecimiento de salud y a aprovechar la disponibilidad de vacunas como una herramienta clave para reducir hospitalizaciones y proteger a los sectores más expuestos.