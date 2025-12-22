Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la apertura del Registro Electoral de Extranjeros residentes en el Perú con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Esta disposición oficializada en el diario El Peruano permitirá que los extranjeros puedan ejercer el derecho a votar y ser elegidos; es decir, ser candidatos municipales y regionales.

Para ello, de acuerdo con la Resolución Secretarial N.°000207-2025/SGEN/RENIEC, se estableció como requisitos que los extranjeros sean mayores de 18 años y cuenten con más de dos años de residencia continua en el país. Sin embargo, el Reniec resaltó que esto no aplica para las zonas fronterizas, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente.

Asimismo, la Dirección del Registro Electoral fijó que el plazo de inscripción de los extranjeros interesados en ejercer este derecho sea entre el 7 de enero y 28 de marzo del 2026, puesto que el padrón electoral se cierra 180 días antes de los comicios electorales.

Según el número 8.1 del artículo 8 del Reglamento RE-006-DRE/003: "Inscripción Electoral de Extranjeros residentes en el Perú en el marco de un proceso electoral", la inscripción de extranjeros residentes en el Perú ante Reniec se inicia 90 días antes del cierre del padrón electoral y culmina 10 días antes del cierre del padrón electoral.

Es importante recordar que el día de las Elecciones Regionales y Municipales se llevará a cabo el 4 de octubre del 2026.

En tanto, Reniec también ordenó que dicha información se cumpla dentro de los parámetros de la ley por la Dirección de Servicios Registrales, la Dirección de Registros de Identificación, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Dirección de Registro Electoral de la misma institución.