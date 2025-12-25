HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac
Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     
Política

Gobierno oficializa ley que amplía plazo para afiliarse de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La norma, promulgada y publicada en El Peruano, introduce una medida excepcional que flexibiliza los requisitos de afiliación política y reabre el debate sobre las reglas electorales a pocos meses del inicio formal del proceso rumbo a las elecciones 2026.

El Gobierno oficializó la ampliación del plazo de afiliación para las elecciones 2026. Foto: difusión
El Gobierno oficializó la ampliación del plazo de afiliación para las elecciones 2026. Foto: difusión

El Gobierno oficializó la ley que amplía de manera extraordinaria el plazo de afiliación a organizaciones políticas con miras a las elecciones 2026, específicamente para las elecciones regionales y municipales. La norma fue promulgada por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial El Peruano, con vigencia inmediata tras su difusión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La disposición modifica la Ley Orgánica de Elecciones e incorpora una cláusula transitoria que permite, por única vez, que ciudadanos afiliados fuera de los plazos regulares puedan postular como candidatos en los comicios subnacionales del próximo año. El cambio impacta directamente en el calendario electoral y en las reglas de participación política.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Desde el Congreso, la ampliación fue sustentada como una medida para no restringir la participación de nuevos cuadros políticos en los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, el contexto en el que se aprueba —con el proceso electoral en marcha— ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad de las normas de juego.

La aplicación de la ley queda ahora en manos de los organismos del sistema electoral, entre ellos el JNE, que deberá adecuar sus procedimientos para garantizar su implementación sin afectar la transparencia ni la legalidad del proceso rumbo a las elecciones 2026.

¿Qué cambios introduce la ley sobre afiliación política?

La norma incorpora una vigesimoprimera disposición transitoria a la Ley Orgánica de Elecciones y habilita, de forma excepcional, dos nuevos periodos de afiliación válidos para postular en las elecciones regionales y municipales de 2026. Esta flexibilización no se aplicará a otros procesos electorales.

El primer supuesto beneficia a ciudadanos que se hayan afiliado a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025, incluso si tuvieron afiliaciones previas. En estos casos, se les exonera del plazo mínimo de afiliación establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

El segundo grupo comprende a quienes se afilien entre el 8 de octubre de 2025 y el 7 de enero de 2026, siempre que no cuenten con una afiliación vigente al 8 de octubre de 2025. Esta condición busca evitar dobles militancias activas al cierre del padrón partidario.

Rol del JNE en la aplicación de la norma electoral

La ley dispone que el JNE, junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), reglamente su aplicación en un plazo máximo de 30 días calendario. Estas entidades deberán adecuar sus procedimientos internos para incorporar los nuevos plazos de afiliación establecidos por la norma.

Entre las tareas asignadas se encuentra la actualización de padrones de afiliación, la verificación de la situación partidaria de los ciudadanos y la definición de los mecanismos que permitan aplicar la disposición transitoria sin afectar el desarrollo del proceso electoral rumbo a las elecciones 2026.

La implementación de la ley se dará en paralelo al cronograma electoral ya aprobado, por lo que los organismos del sistema electoral deberán coordinar acciones para asegurar el cumplimiento de las reglas en las elecciones regionales y municipales, conforme a sus competencias y a los plazos previstos en la legislación vigente.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

LEER MÁS
JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

LEER MÁS
Pedro Castillo: hermanos, sobrino y cuñada de expresidente postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

Pedro Castillo: hermanos, sobrino y cuñada de expresidente postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

LEER MÁS
Ciudadanos de Tacna borran pintas de Si Creo tras anuncio de candidatura de Jorge Montoya: “No más a los terruqueadores”

Ciudadanos de Tacna borran pintas de Si Creo tras anuncio de candidatura de Jorge Montoya: “No más a los terruqueadores”

LEER MÁS
JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

LEER MÁS
“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

LEER MÁS
Pedro Castillo: hermanos, sobrino y cuñada de expresidente postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

Pedro Castillo: hermanos, sobrino y cuñada de expresidente postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en la Embajada de México para impedir una eventual fuga en Navidad

Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en la Embajada de México para impedir una eventual fuga en Navidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025