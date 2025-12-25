HOYSuscripcion LR Focus

Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este 25 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 25 de diciembre.
Lee el horóscopo de hoy, 25 de diciembre. | Foto: Composición LR

Este jueves 25 de diciembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre?

Aries

Aprovecharás la tarde para visitar a una amistad muy querida. El tiempo que compartan juntos será muy agradable para ti. Es importante que te controles en los alimentos y evites los excesos.

Tauro

Has olvidado comunicarte con alguien que consideras muy especial, antes de cerrar el día la llamarás y se alegrará con tu comunicación. Aprovecharás la tarde para descansar y reponer energías.

Géminis

Estarás lleno de energía y planearás algunas actividades intentando que los más cercanos participen. En el amor, toma iniciativas y comunícate con esa persona que tanto te interesa.

Cáncer

Un familiar que hoy te visitará te confesará un problema muy importante que lo tiene agobiado Espera tus consejos, pero no tus juicios. Cuida tus palabras y piensa bien en lo que comentarás. 

Leo

Todas las preocupaciones y sobrecarga laboral que tenías se disiparán gracias a la visita que recibirás de algunos familiares. Deja de lado tus responsabilidades y disfruta por un momento de la navidad.

Virgo

Un ser querido se acercará a ti con la intención de iniciar una conversación, pero es posible que estés distraído y no le prestes mucha atención. Céntrate en las personas que amas, te necesitan.

Libra

Tú eres el signo de la justicia y te cuesta mostrarte cordial con algunas personas que tuvieron actitudes negativas en el pasado. Esfuérzate por ser diplomático y cercano con todos los presentes.

Escorpio

A pesar del buen momento que pasarás con los tuyos, es posible que el comentario de un familiar te moleste. No pierdas la paciencia por cosas sin importancia y mantén la buena disposición.

Sagitario

La noche de Navidad ha sido extenuante y con algunos excesos que te obligarían a reposar y a recuperar fuerzas. Por la tarde, te dedicarás a saludar y a responder mensajes de los más queridos.

Capricornio

Recibirás visita inesperada y tratarás de atenderlos de la mejor manera. Volverá la música, la comida y la bebida, lo que podría llevarte a cometer los excesos de ayer. Mantén el control.

Acuario

Por la noche recibirás la llamada telefónica de alguien que hace mucho no ves. Esta persona se alejó por diferencias y aprovechará la celebración de Navidad para disculparse. Escúchala.

Piscis

No te resistas y llama a esa persona que es tan importante para ti. Solo falta esa llamada para que puedas sentir realmente que la navidad es un tiempo de amor y perdón. Escríbele, se alegrará.

