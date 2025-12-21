HOYSuscripcion LR Focus

Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

También pasan al retiro por causal de renovación de cuadros, 45 coroneles, 21 comandantes y 10 mayores. Entre los que han sido jubilados se encuentran el número dos y el número tres del Comando Policial, el jefe de Estado Mayor y el Inspector General, Jhonny Vélez Noriega y José Céspedes Muñoz, respectivamente.

tenientes generales y a 21 generales de la PNP fueron pasados al retiro. Foto: Difusión
tenientes generales y a 21 generales de la PNP fueron pasados al retiro. Foto: Difusión

El jefe de la Dirección de Investigación Contra la Corrupción (DIRCOCOR), general Luis Lira Limo, quien dirigió dos recientes y sonadas investigaciones, es uno de los 21 generales PNP han sido pasados al retiro.

El general Lira dirigió la investigación contra el dirigente de Alianza para el Progreso (APP), Óscar Acuña Peralta, y es hermano del candidato presidencial de este partido, César Acuña Peralta. Óscar Acuña, quien se encuentra prófugo de la justicia, es imputado por haber recibido sobornos del desaparecido propietario de la empresa Frigoinca, Nilo Burga Malca, implicado en el escándalo de Qali Warma.

El general Luis Lira también estuvo a cargo del caso de la organización criminal “Los Socios del Callao”, presuntamente encabezada por el gobernador chalaco, Ciro Castillo Rojo. Se le atribuye a Castillo orientar contratos y autorizar pagos ilegales. La autoridad también se encuentra no habido.

El 31 de octubre de este año, durante el gobierno del presidente José Jerí, asumió funciones como Comandante General de la Policía Nacional, el teniente general Óscar Arriola Delgado, en medio de una ola de creciente criminalidad en Lima y varias regiones del país.

Dos meses después, a propuesta de Arriola y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, el mandatario Jerí autorizó el pase al retiro del jefe del Estado Mayor de la PNP, Jhonny Veliz Noriega, y del Inspector General de la PNP, José Céspedes Muñoz. Ambos corresponden a la Promoción Aguerridos 1988 de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

Los otros dos tenientes generales dados de baja son el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad, general Luis Gamarra Chávarry, y el jefe de la Dirección de Investigación Nacional de la PNP, general Zenón Loayza Díaz.

Ahora el nuevo Comando Policial, de acuerdo con el escalafón institucional, sería conformado por el actual titular de la Secretaría General de la PNP, teniente general Freddy López Mendoza; el jefe de la Dirección de Inteligencia (DIRIN), teniente general Luis Flores Solís; el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), teniente general Augusto Ríos Tiravanti; y el jefe del Comando Operaciones de la PNP, teniente general Manuel Lozada Morales.

Fuentes consultadas expresaron extrañeza por el pase al retiro del general Luis Lira Limo, integrante de la Promoción Aguerridos 1993, uno de los cuadros más jóvenes de la Policía Nacional.

Lira recién había cumplido dos años de servicio en el grado, en comparación de otros generales de mayor antigüedad en la Policía Nacional, como es el caso del jefe de Recursos Humanos de la PNP, general Colin Sim Galván, quien se va por su cuarto año en el grado.

De acuerdo con las versiones recogidas, el general Luis Lira resultó “incómodo” para algunos dirigentes políticos salpicados por los casos de corrupción de Óscar Acuña Peralta y Ciro Castillo Rojo.

Al igual que el general Lira, el jefe de Séptima Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, es otro de los invitados al retiro por renovación de cuadros en la PNP. El general Felipe proviene de la Promoción Vencedores 1992 y el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro ) de la PNP, general Nilton Santos Viallata.

En la lista le sigue, el jefe de la Región Policial de La Libertad, general Guillermo Llerena Portal y los  generales Juan Delgado Romero, Aldo Ávila Novoa, Javier Gonzales Novoa, William Espinoza Vivanco, Luis Lazo Fernández, Luis Ortiz Casaverde, entre otros.

PASES AL RETIRO 2025

TENIENTE GENERAL

  • Véliz Noriega, Johnny.
  • Céspedes Muñoz, Carlos.
  • Gamarra Chávarry, Luis.
  • Loayza Díaz, Zenón.

GENERAL

  • Felipe Monroy, Enrique.
  • Lira Limo, Luis.
  • Ávila Novoa, Aldo.
  • Cabrera Ríos, Milton.
  • Delgado Romero, Juan
  • Espinoza Vivanco, William.
  • Gonzáles Novoa, Javier.
  • Llerena Portal, Guillermo.
  • Mori Ramachi, Carlos.
  • Mundaca Montenegro, Juan.
  • Ortíz Casaverde, Pedro.
  • Quiroz Grosso, Jorge.
  • Rodríguez Valles, Óscar.
  • Romero Wetzell, Carlos.
  • Silva Olivera, Raúl
  • Zelada Silva, Roger.
  • Lara Vergara, Marcos.
  • Lazo Fernández, Luis.
  • Vera Carbajal, Danilo.
  • Acosta Guillén, Maribel.
