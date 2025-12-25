Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

Un estudio global publicado por Science Advances sobre más de 2.000 cañones submarinos redefine décadas de teorías sobre su origen. La investigación revela que la pendiente del talud continental es el factor más determinante en su formación, por encima de la acción de ríos, sedimentos o procesos costeros.

Los cañones submarinos, algunos de hasta 400 km de longitud y 5 km de profundidad, conectan la plataforma continental con las zonas abisales. Transportan sedimentos, nutrientes y carbono, influyendo directamente en la circulación oceánica y la biodiversidad bentónica, lo que los convierte en estructuras esenciales para los ecosistemas marinos.

Foto: Science Advances

¿Cuál es la verdadera razón detrás de la formación de los cañones submarinos?

Los investigadores compararon 16 variables terrestres y marinas, desde la pendiente continental hasta la actividad sísmica y la energía de las olas, para identificar qué factor predice la ubicación de los cañones. El hallazgo indica que las pendientes más pronunciadas duplican la densidad de cañones, mientras que otros factores solo aportan mejoras marginales al modelo.

La morfología del talud continental se vincula principalmente con procesos tectónicos y térmicos a gran escala, como levantamientos, subsidencia y fallamiento. Incluso durante el Último Máximo Glacial, cuando el nivel del mar descendió unos 120 metros, cerca del 80 % de los cañones permanecieron desconectados de cualquier aporte fluvial directo, reforzando que la pendiente del fondo marino es el factor clave.

PUEDES VER: Japón pone a prueba un arma láser de 100 kilovatios en el mar capaz de cortar metal y drones en pleno vuelo

¿Por qué los ríos no crean los cañones submarinos como se creía durante décadas?

Durante años se pensó que los ríos eran los principales formadores de los cañones submarinos mediante el transporte de sedimentos hacia el océano. El estudio global demuestra que la presencia de ríos no garantiza la formación de cañones, mientras que algunas costas con pocos ríos presentan densas redes de estas estructuras.

Los ríos influyen principalmente una vez que un cañón ya se encuentra establecido y se acerca a la plataforma continental. En esos casos, aportan arena y lodo, acelerando el crecimiento de la estructura, especialmente durante períodos de nivel del mar bajo, como en glaciaciones pasadas.

¿Cómo influyen los cañones submarinos en el transporte de carbono y los ecosistemas marinos?

Los cañones actúan como conductos que transportan carbono orgánico, sedimentos y nutrientes hacia las profundidades oceánicas. Entre 62 y 90 millones de toneladas de carbono terrestre se entierran cada año en los fondos marinos gracias a las corrientes de turbidez que recorren estas formaciones.

Su actividad impacta directamente en la biodiversidad bentónica y la circulación oceánica. El movimiento de sedimentos modifica los hábitats y contribuye a la captura de carbono, lo que mantiene materia orgánica fuera de la atmósfera durante largos periodos y ofrece información relevante para estudios climáticos.