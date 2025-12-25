Hermanos, sobrino y cuñada de Pedro Castillo postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

Los familiares del expresidente sentenciado postulan por Juntos por el Perú (JPP). Foto:Composición/LR

Los familiares del expresidente sentenciado postulan por Juntos por el Perú (JPP). Foto:Composición/LR

Los familiares del expresidente condenado por rebelión para conspiración, Pedro Castillo, postulan por el partido político Juntos por el Perú (JPP) como senadores y diputados en las Elecciones Generales 2026. Se tratan de los hermanos, sobrino y cuñada del exmandatario.

El partido que también lleva a Roberto Sánchez Palomino como candidato presidencial incluyó a los parientes del exjefe de Estado en la lista de postulantes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) poco antes de vencerse el plazo límite para registrar las inscripciones.

Se trata la hermana del exjefe de Estado, Irma Castillo Terrones, quien postula como diputada por Lima Metropolitana con el número 4, mientras que el sobrino del expresidente, Cledin Vásquez Castillo, también busca lograr una curul en la misma cámara por el Callao con el número 2.

A inicios de diciembre, el dominical Cuarto Poder reveló que Irma Castillo percibe un salario mensual de S/4.000 como coordinadora administrativa en la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, a pesar de que, en distintos momentos, fue captada realizando campañas para la liberación de su hermano en pleno horario laboral.

De igual manera, la cuñada de Pedro Castillo y hermana de su esposa Lilia Paredes, Yenifer Paredes, es candidata como diputada por la región de Cajamarca con el número 2. Las hermanas paredes fueron investigadas por la Fiscalía en el marco de las indagaciones del caso Anguía.

Por otro lado, por la cámara de Senadores, el hermano del exmandatario, José Mercedes Castillo Terrones, es candidato como parte del distrito único electoral.

Anteriormente, Pedro Castillo también tuvo entre sus pretenciones postular al Senado; sin embargo, al ser condenado a 11 años, 5 meses y 15 días por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022, su candidatura se cayó.