Política

Escolta presidencial de José Jerí agredió a la prensa: periodista de RPP fue retirado cargado

"Me han sacado a empujones y me doble el tobillo”, declaró corresponsal retenido por miembro de seguridad. Otras dos periodistas fueron empujadas en Tacna para no que no le hagan preguntas al mandatario.

Periodista pide identificar al agresor y que sea removido de su cargo: Foto: Composición LR
Periodista pide identificar al agresor y que sea removido de su cargo: Foto: Composición LR

El reportero Javier Rumiche Gómez, de RPP, fue detenido por uno de los efectivos de seguridad cuando intentaba obtener declaraciones del presidente José Jerí tras su llegada a la ciudad de Tacna.

Según Rumiche, él no intentó burlar el cordón policial, ya que se encontraba detrás del jefe de Estado, filmando como lo hacían la mayoría de los asistentes en el paseo cívico de la Ciudad Heroica. Además, agregó que tras la agresión quedó mal de su tobillo.

ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Me empujaron y me doblaron el tobillo. Esto ocurrió mientras cubría la información del izamiento del pabellón en Tacna, donde participó el presidente Jerí. Uno de los miembros de la escolta presidencial me sacó de manera prepotente. Me cargaron, me empujaron y me amenazaron con detenerme, a pesar de que llevaba identificación como periodista”, contó el corresponsal de RPP.

El hombre de prensa agregó que, durante lo ocurrido, el jefe de Estado se dio cuenta y pidió a su seguridad que lo dejaran pasar; sin embargo, no le hicieron caso y continuaron impidiendo que la prensa se acercara a él.

Pide identificar a escolta presidencial que lo agredió

En esa línea, Javier Rumiche pidió que se identifique al seguridad que le agredió para que sea sancionado y, además, una pronunciamiento por parte de los gremios de prensa. “Yo pido que se identifique y se le sancione. Él no puede burlarse de los medios de comunicación. Me ha dejado con el tobillo hinchado. Que lo envíen a otra dependencia”.

Otras periodistas fueron agredidas

De igual modo, la periodista local del medio La Hora C, Elizabeth Merma, acusó haber sido tocada en el pecho durante su acercamiento al cordón policial. Sostuvo que la escolta presidencial impidió que los periodistas de la ciudad se acercaran mientras Jerí declaraba a la prensa chilena.

La reportera de La República, Liz Ferrer, también fue abrazada y retirada por efectivos de la policía. "A pesar que el presidente se acercó a alguna prensa extranjera para declarar, sus efectivos de seguridad impidieron en todo momento que los periodistas peruanos pudiéramos tener algún contacto con el presidente. a muchos nos abrazaron nos tocaron y empujaron constantemente".

Después de esos incidentes, los periodistas finalmente lograron obtener declaraciones del presidente José Jero. El Colegio de Periodistas de Tacna emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y rechazando las agresiones a los periodistas.

