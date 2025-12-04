Ollas comunes denuncian silencio de José Jerí: “Tiene tiempo para visitar penales, no para nuestras necesidades”

Ollas comunes denuncia que solo cuentan con 2 soles por beneficiario para su alimentación diaria. Foto: Composición/LR

Ollas comunes denuncia que solo cuentan con 2 soles por beneficiario para su alimentación diaria. Foto: Composición/LR

La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana denunció el silencio del presidente José Jerí, luego de que el pasado 28 de octubre solicitaron una reunión para tratar sobre la grave situación alimentaria que atraviesan y el aumento presupuestal.

A través de un comunicado de prensa, los dirigentes de las ollas comunes expresaron su preocupación debido a que "mientras el presidente realizar vistas a penales y participan en actividades públicas, no ha encontrado tiempo para escuchar a las mujeres más pobre del Lima".

“Si el presidente tiene tiempo para ir a los penales, también debe tener tiempo para conocer las necesidades de alimentación de las familias que viven en la periferia de Lima, y visitarnos en nuestras ollas para que compruebe que aún hay hambre”, expresó la presidenta de la Organización Social de Lima Metropolitana, Abilia Ramos.

Carta de la red de ollas comunes enviada al presidente José Jerí el 28 de octubre

En la misiva de octubre pasado, la red de ollas comunes alertó sobre la reducción del presupuesto asignado para la alimentación de las familias. Según indicaron, el monto por cada plato se redujo de S/3.70 en 2023 a S/2.00 en este año. "Una cifra que no cubre ni el 30% del requerimiento calórico diario de una persona", advirtieron.

Asimismo, la red indicó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) les informó que no habrá un aumento en el presupuesto en el 2026.

"Todo esto ocurre mientras el Perú enfrenta 29% de pobreza, 43.1% de anemia infantil y 17.6 millones de personas en inseguridad alimentaria", detallaron.

Y luego, agregó la vocera de la Red. “Las ollas comunes han respondido en los momentos de crisis. Pero sin los recursos adecuados, no podemos hacer mucho”.

En esa línea, detalló el comunicado, "las madres exigen que el Gobierno rectifique la decisión y se envíe una propuesta de ampliación presupuestal por S/200 millones.

“No estamos pidiendo privilegios; estamos pidiendo que el Estado reconozca el trabajo que hacemos para que miles de familias no pasen hambre. El presidente Jerí no puede darle la espalda a las mujeres que sostienen la alimentación popular”, expresó Ramos.

"La Red de Ollas Comunes de Lima recordó que su solicitud principal es una reunión directa con el presidente, para sustentar las necesidades urgentes de las ollas comunes", acotó la Red.