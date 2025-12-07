Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Culminaron las elecciones internas bajo la modalidad de delegados dentro de los partidos políticos y quedaron listas las fórmulas presidenciales que participarán en las Elecciones Generales del 12 de abril del 2026. De las 37 organizaciones políticas, 32 contaban con una sola lista para que los delegados solo acudan a las urnas para cumplir con un mero trámite. Sin embargo, en otras 5 se disputaban los últimos cupos: Acción Popular, PRIN, Partido Morado, Primero la Gente y Salvemos al Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

A través de su portal, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que en Acción Popular, Julio Chávez le ganó en el duelo interno a Alfredo Barnechea, excandidato presidencial y viejo conocido en la política peruana. De los 13 delegados que acudieron a votar, solo hubo un voto de diferencia. Chávez obtuvo el respaldo de 7 delgados, mientras que Barnechea solo 6.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

Al también presidente del partido lo acompañarán Gisella Narváez y Delia Condo como primera y segunda vicepresidenta en la fórmula presidencial.

Las elecciones internas en Acción Popular se dio en medio de una protesta a las afueras del colegio Mariano Melgar, en el distrito de Breña. Militantes del partido acudieron a la institución educativa a denunciar de un presunto fraude, al sostener que no se habría respetado a decisión de la militancia al momento de registrar a los delegados para que emitan su voto. De igual manera, indicaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) notificó a la ONPE sobre supuestas irregularidades en el proceso.

Mientras tanto, en Primero la Gente, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, contó con el respaldo de casi todos los delegados. De un total de 20 electores hábiles, consiguió 19 de ellos, mientras que la otra lista de Miguel del Castillo solo contó con un voto.

A la extitular del Minjus la acompañará Raúl Molina y Manel Alto como primer y segundo vicepresidente en la fórmula presidencial.

Por otro lado, en el Partido Morado, la lista de Mesías Guevara se impuso a la del excongresista Richard Arce. La primera fórmula obtuvo 18 votos, mientras que la segunda, 11. A Guevara lo acompañará Heber Cueva y Marisol Liñan como primer y segunda vicepresidente en la fórmula presidencial.

PUEDES VER: Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos políticos eligen a sus candidatos presidenciales

Al conocerse las listas de oficiales de candidatos a la presidencia, los partidos políticos ya podrían difundir las declaraciones juradas de sus postulantes, así como sus planes de Gobierno.

Nuevos rostros para las elecciones 2026

Un nuevo rostro será el del candidato del partido político Sí Creo, Carlos Espá, quien obtuvo el respaldo del 100% de los afiliados de la organización. Espá estará acompañado en la fórmula presidencial de Alejandro Santa María y Melitza Yanzich como primer y segunda vicepresidente.

Por otro lado, una sorpresa ocurrió en el partido aprista (APRA). Enrique Valderrama venció a los vetustos excongresistas, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quequén, en las elecciones internas del partido.

En País para Todos, el cómico Carlos Álvarez tentará ocupar el sillón presidencial en su nueva aventura política. María Chambizea y Diego Guevara son sus acompañantes para las vicepresidencias.

En el partido Demócrata Verde, la lista presidencial estará encabezada por Alex Gónzales y Maritza Sánchez y Félix Mursazzo como primera y segunda vicepresidenta.

Por su parte, en el partido de Fe en el Perú, los delegados respaldaron la candidatura de Álvaro Paz, quien estará acompañado de Yessika Arteaga y Shellah Palacios.

En el partido de Un Camino Diferente, Rosario Fernández encabezará la plancha presidencial, que está integrada junto con César Fernández y Anita Carnero.

En el Partido Patriótico del Perú, Herbert Calle liderará la lista en compañía de Rossana Montes y Jorge Carcovich.

En el Partido de los Trabajadores y Emprendedores -PTE, Napoleón Becerra contó el respaldo de todos los delegados y estará acompañado de Winston Huamán y Nelida Cuayla.

En Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, quien hace poco fue víctima de un atentado en el sur del país, encabezará la fórmula presidencial junto con el ex primer ministro, Pedro Cateriano y Tania Porles, como aspirantes a la vicepresidencia.

En el caso de Ahora Nación, la lista compuesta por Alfonso López Chau, Luis Villanueva y Ruth Buendía, ocurre algo inesperado. El Poder Judicial ordenó que se suspenda las elecciones internas; sin embargo, se desarrolló de manera normal.

En el partido Del Bueno Gobierno, la fórmula presidencial la encabezará el exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y estará junto con Susana de la Flor Matute y Carlos Caballero como aspirantes a la vicepresidencia.

En Perú Primero, partido del expresidente condenado Martín Vizcarra, la lista la encabezará su hermano Mario. Caros Illanes y Judith Mendoza lo acompañarán en la fórmula.

Las otras listas con viejos conocidos para las Elecciones Generales 2026

Por otro lado, en Fuerza y Libertad se confirmó la candidatura de Fiorella Molinelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) del gobierno de Pedro Pablo Kuckzynski. Asimismo, fue presidenta del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) entre el 2018 y 2021.

A Molinelli la acompañará el excongresista Gilbert Violeta y María Pariona, como primer y segunda vicepresidenta.

En tanto, desde Unidad Nacional se oficializó que la lista encabezada por el congresista Roberto Chiabra tuvo el respaldo de la totalidad de los delegados. El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) integra la plancha presidencial con Javier Bedoya y Neldy Mendoza como primer y segunda vicepresidente.

Otra conocida es la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien estará acompañada con los excongresista Miki Torres y Luis Galarreta. El partido fujimorista ha perdido en cuatro elecciones seguidas al quedar siempre en segundo lugar. Estos tres postulantes son investigados por la Fiscalía por el caso Lava Moto.

De igual manera, en Alianza para el Progreso (APP), el exgobernador de La Libertad que renunció a su cargo para postular a las Elecciones 2026, César Acuña, liderará la plancha presidencial junto con Jessica Tumi y el congresista y expresidente del Congreso, Alejandro Soto.

En Juntos por el Perú (JPP), el congresista Roberto Sánchez Palomino encabezará la lista junto con Anali Márquezz y Brigida Curo como vicepresidentas. Este partido también lleva a Pedro Castillo como candidato al Senado. Sin embargo, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado a 15 años por el Poder Judicial, mientras se encuentra a la espera de la apelación en segunda instancia.

En el partido Cívico Obras, el periodista, exalcalde de Lima y excongresista, Ricardo Belmont encabezará la fórmula presidencial junto con Daniel Barragán y Dina Hancco.

En Podemos Perú, el ya conocido y congresita José Luna Gálvez intentará ganar las elecciones y ocupar el sillón presidencial. En su partido, lo acompañará Jaqueline García y Raúl Noblecilla, exabogado de Betssy Chávez, como aspirantes a la vicepresidencia.

En Somos Perú, partido del actual presidente José Jerí, contarán con el excandidato presidencial y exalcalde de La Victoria, George Forsyth, quien renunció a su cargo para las Elecciones 2021. Sin embargo, no ganó en los comicios. Estará acompañado de Johanna Lozada y Herbe Olave.

En Perú Libre, el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón junto con su madre Bertha Rojas y el congresista del partido Flavio Cruz, intentarán llevar al partido a la vicepresidencia por segunda vez consecutiva.

Cooperación Popular tiene a otro conocido de la política: el excongresista Yonhy Lescano, quien intentará ganar las elecciones junto con Carmela Salazar y Vanessa Lazo.

Avanza País tendrá como candidato presidencial a José Williams Zapata

Tras la renuncia del conductor de televisión, Phillip Butters, a su precandidatura para los comicios electorales, el partido de Avanza País comunicó que en su reemplazo ingresará el exgeneral en retiro, congresista y expresidente del Congreso, José Williams Zapata.

El ingreso de Williams se debe a que es el accesitario de Butters, motivo por el cual tomará su lugar para postular en las elecciones 2026.