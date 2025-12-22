Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más
La llegada de la Navidad genera gran expectativa entre los consumidores, por lo que los supermercados ajustarían sus horarios de atención los días 24 y 25 de diciembre,
La proximidad de la Navidad siempre genera cambios y dudas en la ciudadanía, dado que muchas personas se alistan para efectuar sus compras. En ese contexto, los supermercados se preparan para atender a sus clientes en sus horarios de atención el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
La mayoría de centros comerciales amplía su horario de atención durante la semana previa a Navidad, mientras que algunos optan por cerrar el 25 de diciembre. Por ello, es importante que se informen con anticipación para evitar contratiempos al realizar sus compras navideñas.
¿Los supermercados atenderán el 24 y 25 de diciembre?
Con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, los establecimientos comerciales se alistan para atender a una gran cantidad de personas interesadas en adquirir productos destinados a regalar a sus seres queridos y embellecer sus viviendas.
Como es habitual en estas fechas, las principales cadenas de supermercados podrían aplicar horarios especiales por Navidad, y adaptar su atención al público en función de la demanda y las decisiones internas de cada empresa.
Por lo general, cadenas como Metro, Plaza Vea, Tottus y Wong realizan ajustes en sus horarios durante el 24 y 25 diciembre. Por ello, es importante precisar cuál es el tiempo acostumbrado de atención en estas fechas.
Metro
- Miércoles 24 de diciembre: 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Jueves 25 de diciembre: cerrado
Plaza Vea
- Miércoles 24 de diciembre: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Jueves 25 de diciembre: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
Tottus
- Miércoles 24 de diciembre: 7.00 a. m. a 9.00 p. m.
- Jueves 25 de diciembre: cerrado.
Wong
- Miércoles 24 de diciembre: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Jueves 25 de diciembre: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.