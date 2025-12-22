Los centros comerciales se alistan para recibir a muchos consumidores que van a comprar muchos productos navideños. | Foto: composición LR/

Los centros comerciales se alistan para recibir a muchos consumidores que van a comprar muchos productos navideños. | Foto: composición LR/

La proximidad de la Navidad siempre genera cambios y dudas en la ciudadanía, dado que muchas personas se alistan para efectuar sus compras. En ese contexto, los supermercados se preparan para atender a sus clientes en sus horarios de atención el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La mayoría de centros comerciales amplía su horario de atención durante la semana previa a Navidad, mientras que algunos optan por cerrar el 25 de diciembre. Por ello, es importante que se informen con anticipación para evitar contratiempos al realizar sus compras navideñas.

TE RECOMENDAMOS ¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

¿Los supermercados atenderán el 24 y 25 de diciembre?

Con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, los establecimientos comerciales se alistan para atender a una gran cantidad de personas interesadas en adquirir productos destinados a regalar a sus seres queridos y embellecer sus viviendas.

Como es habitual en estas fechas, las principales cadenas de supermercados podrían aplicar horarios especiales por Navidad, y adaptar su atención al público en función de la demanda y las decisiones internas de cada empresa.

Por lo general, cadenas como Metro, Plaza Vea, Tottus y Wong realizan ajustes en sus horarios durante el 24 y 25 diciembre. Por ello, es importante precisar cuál es el tiempo acostumbrado de atención en estas fechas.

Metro

Miércoles 24 de diciembre: 7.00 a. m. a 10.00 p. m.

Jueves 25 de diciembre: cerrado

Plaza Vea

Miércoles 24 de diciembre: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.

Jueves 25 de diciembre: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.

Tottus

Miércoles 24 de diciembre: 7.00 a. m. a 9.00 p. m.

Jueves 25 de diciembre: cerrado.

Wong