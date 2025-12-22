HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
EN VIVO

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Economía

Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

La llegada de la Navidad genera gran expectativa entre los consumidores, por lo que los supermercados ajustarían sus horarios de atención los días 24 y 25 de diciembre,

Los centros comerciales se alistan para recibir a muchos consumidores que van a comprar muchos productos navideños.
Los centros comerciales se alistan para recibir a muchos consumidores que van a comprar muchos productos navideños. | Foto: composición LR/

La proximidad de la Navidad siempre genera cambios y dudas en la ciudadanía, dado que muchas personas se alistan para efectuar sus compras. En ese contexto, los supermercados se preparan para atender a sus clientes en sus horarios de atención el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La mayoría de centros comerciales amplía su horario de atención durante la semana previa a Navidad, mientras que algunos optan por cerrar el 25 de diciembre. Por ello, es importante que se informen con anticipación para evitar contratiempos al realizar sus compras navideñas.

TE RECOMENDAMOS

¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Campaña por Navidad 2025: ventas en sector retail crecerían 8% por mayor liquidez y auge del "autoregalo"

lr.pe

¿Los supermercados atenderán el 24 y 25 de diciembre?

Con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, los establecimientos comerciales se alistan para atender a una gran cantidad de personas interesadas en adquirir productos destinados a regalar a sus seres queridos y embellecer sus viviendas.

Como es habitual en estas fechas, las principales cadenas de supermercados podrían aplicar horarios especiales por Navidad, y adaptar su atención al público en función de la demanda y las decisiones internas de cada empresa.

PUEDES VER: Estos son los centros comerciales considerados los más grandes en Latinoamérica y solo uno está en Perú: no es Plaza San Miguel ni Plaza Norte

lr.pe

Por lo general, cadenas como Metro, Plaza Vea, Tottus y Wong realizan ajustes en sus horarios durante el 24 y 25 diciembre. Por ello, es importante precisar cuál es el tiempo acostumbrado de atención en estas fechas.

Metro

  • Miércoles 24 de diciembre: 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
  • Jueves 25 de diciembre: cerrado

Plaza Vea

  • Miércoles 24 de diciembre: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.
  • Jueves 25 de diciembre: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.

Tottus

  • Miércoles 24 de diciembre: 7.00 a. m. a 9.00 p. m.
  • Jueves 25 de diciembre: cerrado.

Wong

  • Miércoles 24 de diciembre: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Jueves 25 de diciembre: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.

Notas relacionadas
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Arequipa estrenará nuevo y moderno espacio culinario en este centro comercial: se incorporarán 5 reconocidas marcas en más de 1.300 m²

Arequipa estrenará nuevo y moderno espacio culinario en este centro comercial: se incorporarán 5 reconocidas marcas en más de 1.300 m²

LEER MÁS
Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

LEER MÁS
Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

LEER MÁS
Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

LEER MÁS
MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Economía

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

Pago de Fonavi 2025, lista 22: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025