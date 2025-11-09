HOYSuscripcion LR Focus

George Forsyth, precandidato presidencial de Somos Perú, apareció vestido de uniforme militar frente a José Jerí

El hecho ocurrió el lunes 3 de noviembre durante la ceremonia de reconocimiento de José Jerí como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En diciembre del 2019, George Forsyth se convirtió en reservista del Ejército tras varias semanas de preparación.

El precandidato presidencial saludó al jefe de Estado el último 3 de noviembre. Foto: Composición/LR
El precandidato presidencial saludó al jefe de Estado el último 3 de noviembre. Foto: Composición/LR

El último lunes 3 de noviembre, el precandidato presidencial por el partido político Somos Perú, George Forsyth, reapareció vestido con uniforme militar frente al presidente José Jerí.

El hecho sucedió durante la ceremonia de reconocimiento de Jerí como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). En medio del desfile de los miembros de las fuerzas del orden en San Borja, Forsyth se acercó a saludar a los altos mandos de las FF. AA. y PNP, incluido al jefe de Estado.

El saludo fue captado por las imágenes de Tv Perú, mientras sonaban diversos himnos y se realizaba el desfile en el Cuartel General del Ejército.

En la ceremonia, el presidente Jerí estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Francisco Díaz; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

George Forsyth será precanditato presidencial por Somos Perú

El partido político de actual presidente Jerí, Somos Perú, a través de su vocero Uvaldo Pizarro, anunció que el exalcalde y exfutbolista, George Forsyth encabezará la fórmula presidencial con miras a las Elecciones 2026.

Junto con el exalcalde de La Victoria - que no culminó su mandato para postular en 2021- también postulará Johanna Lozada Baldwin y Herbe Olave Ugarte como primer y segundo vicepresidentes.

George Forsyth se graduó y convirtió en reservista del Ejército en 2019

En diciembre del 2019, después de doce semanas de intenso entrenamiento militar, el exalcalde de La Victoria, George Forsyth, se graduó junto a 65 personas del Cuarto Programa de Oficiales de Reserva del Ejército del Perú.

"En ningún momento quise desistir, mi carácter es sumamente competitivo, siempre quise más. Obviamente, siempre hubo muchas situaciones muy difíciles, donde el agotamiento físico te lleva a pensar otras cosas, pero vuelvo a decirlo, el deporte me ha hecho competitivo siempre lo quise y sé que las cosas que se ganan con esfuerzo uno la disfruta más”, dijo en su momento de graduación el exburgomaestre.

