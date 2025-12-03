Presidente Jerí en Tacna: comisión bilateral atenderá casos de migrantes que necesiten de un pase humanitario al Perú

José Jerí llegó a la ciudad de Tacna para participar de izamiento de pabellón nacional. Foto: Liz Ferrer, La República

El presidente de la República, José Jerí Oré, arribó la mañana del miércoles 3 de diciembre a Tacna y en su visita aseveró que las medidas de seguridad en la frontera con Chile, se mantendrán firmes para hacer frente a la migración irregular.

Jerí participó de una ceremonia cívica en la Plaza de Armas de la Ciudad Heroica y luego se dirigió al Fuerte Arica, en la villa Lovumba, fuera de ella ciudad. Ahí supervisó ejercicios militares.

Hace cinco días la frontera peruana es resguardada por militares y policías, debido a un decreto que la declaró en emergencia. Jerí tomó esa decisión después de que uno de los candidatos a la presidencia de Chile prometiera expulsar a los migrantes irregulares por la frontera terrestre con Perú.

Hace dos días un grupo de 40 migrantes burlaron la vigilancia policial e ingresaron al control fronterizo Santa Rosa. Fueron retornados a territorio chileno, pero ante la ciudadanía el hecho reveló las falencias de seguridad de la frontera.

"Fue una situación lamentable (ingreso de extranjeros al control de Santa Rosa) que no debió ocurrir. Se están tomando las medidas disciplinarias. Se tomarán cartas en el asunto", declaró Jerí.

Consultado sobre si se entregarán salvoconductos a ciudadanos venezolanos para que puedan cruzar territorio peruano para llegar a su país, Jeri sostuvo que se tendrá en cuenta los casos sociales que lo ameriten.

"La comisión binacional Perú y Chile, integradas por ambas cancillerías, está viendo la mejor manera de atender casos muy concretos y puntuales para atender inmigrantes en base al derecho internacional humanitario. Eso sí, la regla es que quien no tenga sus documentos no pasará", afirmó el mandatario.

Agreden a periodistas

Durante la visita del mandatario, también se produjo la agresión a varios periodistas que intentaban cubrir la noticia y obtener sus declaraciones. La escolta presidencial los abrazó y los retiró haciendo uso de la fuerza. Uno de los más afectados fue Javier Rumichi Gómez, corresponsal de RPP.

Según Rumiche, él no intentó burlar el cordón policial, ya que se encontraba detrás del jefe de Estado, filmando como lo hacían la mayoría de los asistentes en el paseo cívico de la Ciudad Heroica. Además, agregó que tras la agresión quedó mal de su tobillo.

“Me empujaron y me doblaron el tobillo. Esto ocurrió mientras cubría la información del izamiento del pabellón en Tacna, donde participó el presidente Jerí. Uno de los miembros de la escolta presidencial me sacó de manera prepotente. Me cargaron, me empujaron y me amenazaron con detenerme, a pesar de que llevaba identificación como periodista”, contó el corresponsal de RPP.