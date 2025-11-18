HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo
Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo     Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo     Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 18 de noviembre

Política

Poder Judicial impone multa de S/10.000 contra procurador del JNE por conducta obstructiva en el caso Unidad Popular

El procurador del JNE, Ronald Angulo Zavalera, fue sancionado por insistir en reiteradas oportunidades la suspensión de un amparo presentado por el partido Unidad Popular.

Procurador fue multado con el pago de S/10.000 soles. Foto: composición LR
Procurador fue multado con el pago de S/10.000 soles. Foto: composición LR

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha sancionado al procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Johanne Angulo Zavaleta, con una multa equivalente a 20 Unidades de Referencia Procesal (URP). Considerando que una URP equivale aproximadamente a S/500 (monto referencial), la multa ascendería a cerca de S/10.000.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La sanción se impuso por su "manifiesta temeridad y mala fe" y "conducta obstructiva" en el proceso de acción de amparo presentado por el partido político Unidad Popular (UP).

TE RECOMENDAMOS

BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

lr.pe

La sanción fue dictada mediante la Resolución N° 11 con fecha 12 de noviembre de 2025. La Sala Superior consideró que el procurador mostró una "conducta dolosa en el proceso" al persistir "reiteradamente en su pedido de suspensión del trámite procesal", a pesar de que la resolución cautelar del Tribunal Constitucional (TC) no lo había dispuesto.

El expediente en cuestión es el N° 06374-2025-0-1801-JR-DC-03, un proceso de acción de amparo presentado por Unidad Popular, representado por su personero legal Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, contra el Jurado Nacional de Elecciones.

La conducta obstaculizadora

El conflicto surgió por los reiterados escritos del procurador Angulo Zavaleta solicitando la suspensión del proceso. Él alegaba haber interpuesto una demanda competencial ante el TC (Expediente N° 00005-2025-CC/TC) debido a una supuesta afectación a la competencia del JNE en materia electoral, específicamente en la inscripción provisional de Unidad Popular y su habilitación para las elecciones generales de 2026.

Sin embargo, la Sala Superior denegó los pedidos (mediante Resoluciones N° 08 y N° 09), indicando que la medida cautelar del TC solo había suspendido los efectos de seis resoluciones de primera instancia, pero no había ordenado la suspensión de todo el proceso judicial.

El procurador, pese a la aclaración, insistió en su pedido, solicitando incluso la nulidad de la Resolución N° 08 y, de manera reiterativa, la "suspensión de la expedición de la sentencia de vista". La Sala advirtió que esta insistencia, pese a no estar respaldada por la medida del TC, evidenciaba una conducta temeraria.

Adicionalmente, se divulgó en diversos medios de comunicación que el procurador interpuso una denuncia penal por supuesto desacato contra los jueces superiores de la Sala.

La postura de Unidad Popular

El partido político ha criticado duramente al JNE en un comunicado, acusándolo de haberse convertido en un "súper poder, un poder de poderes". Señalaron que el JNE demuestra prepotencia y arbitrariedad al desacatar la orden judicial de inscribir a UP en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para que pueda participar en las elecciones generales de 2026.

El partido contrasta esta acción con la supuesta conveniencia política con la que el JNE sí aceptó anular la inscripción del partido político ANTAURO en acatamiento de otra sentencia judicial. El comunicado finaliza preguntando a la opinión pública: "¿A qué intereses obedece el JNE?".

Notas relacionadas
7 partidos políticos que postularán en 2026 están vinculados a infracciones por neutralidad electoral

7 partidos políticos que postularán en 2026 están vinculados a infracciones por neutralidad electoral

LEER MÁS
Es falso que Salas Arenas declarara ganador a Castillo en las elecciones generales de 2021, cuando aún faltaban contabilizar más de 400 mil votos

Es falso que Salas Arenas declarara ganador a Castillo en las elecciones generales de 2021, cuando aún faltaban contabilizar más de 400 mil votos

LEER MÁS
Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

Presidente del JNE advierte que elecciones de 2026 están en riesgo: "Necesitamos 553 millones de soles"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

LEER MÁS
Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

LEER MÁS
JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

LEER MÁS
Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

LEER MÁS
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS
Héctor Acuña marca distancia de sus hermanos: “Yo soy una persona distinta, nuestros padres nos formaron de otra manera”

Héctor Acuña marca distancia de sus hermanos: “Yo soy una persona distinta, nuestros padres nos formaron de otra manera”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025