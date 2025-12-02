Rafael Belaunde declara tras atentado en Cañete: "Tenemos que actuar y defendernos”

A tempranas horas del 2 de noviembre, el candidato presidencial, Rafael Belaunde, fue víctima de lo que habría sido un atentado a su vehículo mientras se encontraba en Cerro Azul. Sujetos a bordo de una moto lineal dispararon al menos tres veces contra su auto, ocasionándole heridas leves.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El político no dudó en pronunciarse tras el atentado: “Considero un milagro haber salido solo con algunos raspones. Es inexplicable; agradezco a Dios que no pasó a mayores. También agradezco a la Policía por venir de inmediato y actuar con rigurosidad”. A diferencia de otros crímenes, en esta oportunidad la Policía Nacional del Perú (PNP) se movilizó de forma inmediata, incluso el propio comandante general Óscar Arriola llegó al lugar de los hechos para realizar las diligencias respectivas.

TE RECOMENDAMOS INSEGURIDAD PARA TODOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En un discurso a favor de la PNP, Belaúnde no dudo en referirse a la creciente ola de criminalidad y de la cual hoy fue víctima: “Vivimos en una época de mucha inseguridad ciudadana. Debemos permitir que la PNP haga su trabajo y, como ciudadanos, no podemos normalizar estos hechos. Tenemos que actuar y defendernos”.

PUEDES VER: Delia Espinoza denunciará a juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

Cabe indicar que el auto en el que se encontra el candidato presidencial pertenece a su inmobiliaria Ferymar, vinculada a negocios de terrenos en Cañete. De acuerdo con lo expresado por el exministro Gino Costa, Belaunde se encontraba en el sur por temas empresariales, no de campaña.

Pedro Cateriano lo ve como un "mal inicio de campaña" ataque contra Belaunde

En diálogo con la prensa, el aspirante a la primera vicepresidencia del partido Libertad Popular, Pedro Cateriano, calificó como un "mal inicio de la campaña" el ataque perpetrado contra Belaúnde Llosa y resaltó el mal momento que atraviesa el Perú por la inseguridad ciudadana.

"Hay que rechazar con firmeza este ataque a balazos que ha recibido en la mañana de hoy Rafael Belaúnde. Creo que es algo que no debe ocurrir en el país. (…) Los delincuentes han logrado su objetivo", expresó.