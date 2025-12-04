HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Poder Judicial resuelve suspender elecciones internas del partido Ahora Nación

El Juzgado Civil de La Merced ordenó paralizar el proceso electoral interno del partido Ahora Nación, tras reconocer indicios de vulneración al derecho de participación política de dos militantes.

El Poder Judicial ordenó suspender las elecciones internas de Ahora Nación por presuntas irregularidades.
El Poder Judicial ordenó suspender las elecciones internas de Ahora Nación por presuntas irregularidades. | Foto: Composición LR

El Poder Judicial dispuso la suspensión provisional del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, paralizando de inmediato sus convocatorias y actos preparatorios para las elecciones 2026, según la Resolución N.º 01 emitida por el Juzgado Civil de La Merced. La medida responde a un pedido de militantes que denunciaron irregularidades en la organización interna del grupo liderado por Alfonso López Chau.

La resolución declara fundada la medida cautelar de innovar solicitada por los afiliados Nilton Meza Franco y Geraldine Ponce Llanos, quienes alertaron que el Tribunal Electoral Nacional del partido actuó sin la debida publicidad. Indicaron que no se comunicó correctamente la convocatoria a la elección de delegados encargados de escoger a los candidatos para el próximo proceso general.

Resolución del Juzgado Civil de La Merced sobre acción de amparo contra elecciones internas de Ahora Nación. Foto: La República

Resolución del Juzgado Civil de La Merced sobre acción de amparo contra elecciones internas de Ahora Nación. Foto: La República

El juzgado concluyó que existían indicios suficientes para pensar que las decisiones internas del partido afectaron el derecho a participar, elegir y ser elegido, reconocido constitucionalmente. El documento revela que el cronograma electoral estaba en ejecución y que la falta de control judicial podría causar un perjuicio irreparable a los demandantes.

La medida también obliga al Tribunal Electoral Nacional del partido a abstenerse de avanzar cualquier procedimiento relacionado con sus internas. El magistrado advirtió que su incumplimiento podría derivar en responsabilidades penales por desobediencia a la autoridad.

Los fundamentos para la suspensión de las elecciones internas de Ahora Nación

Balbín Solis consideró que existían elementos suficientes que mostraban irregularidades en la convocatoria a la sesión del Tribunal Electoral Nacional. De acuerdo con la resolución, no se encontraron pruebas claras de que la citación hubiera sido difundida entre los afiliados, lo que vulneraría su derecho a participar en decisiones internas. Esto dio lugar a la existencia de una verosimilitud del derecho alegado por los demandantes.

El fallo también señala que, según la documentación del expediente, la sesión clave del 8 de octubre de 2025 solo contaba con las firmas del presidente, secretario y vocal. No había evidencia de la presencia o firma de otros afiliados. Para el juzgado, esta ausencia de publicidad y participación hace probable que los acuerdos adoptados carezcan de legitimidad interna.

El magistrado destacó además que el partido exigía “aportes” económicos a quienes desearan postular como candidatos en sus elecciones internas, según el comunicado 002-2025-TEN. Aunque su legalidad deberá evaluarse en el proceso principal, el juez advirtió que condicionar la participación política al pago de dinero podría vulnerar derechos fundamentales.

El juzgado concluyó que existía peligro en la demora, dado que el cronograma electoral tenía fechas vigentes y culminaba en pocos días. Si no se actuaba de inmediato, el proceso interno podría avanzar sin la participación plena de los afiliados, ocasionando un daño irreparable al ejercicio de sus derechos políticos.

