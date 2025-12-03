HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí minimiza criticas por su voto a favor de leyes pro crimen cuando era congresista: "Es un cliché"

El presidente rechazó las observaciones a su respaldo a iniciativas señaladas como leyes pro crimen vinculadas al debilitamiento en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el avance del sicariato. José Jerí asegura que estas críticas son parte de una etiqueta “creada por un sector minoritario”.

José Jerí desestima las críticas por su apoyo a presuntas leyes pro crimen cuando era congresista y afirma que la etiqueta es “un cliché” promovido por un sector que busca rédito político. Foto: difusión
José Jerí desestima las críticas por su apoyo a presuntas leyes pro crimen cuando era congresista y afirma que la etiqueta es “un cliché” promovido por un sector que busca rédito político. Foto: difusión

José Jerí defendió su voto a favor de proyectos cuestionados como leyes pro crimen durante su paso por el Congreso y calificó las críticas como “un cliché”. Sostuvo que las observaciones responden a una narrativa impulsada por “un sector minoritario”, pese a que diversos especialistas vinculan estos cambios legislativos con mayores facilidades para redes delictivas vinculadas al sicariato y a la inseguridad ciudadana.

lr.pe

"Hemos abierto el debate desde el punto académico del Ministerio de Justicia para que justamente se debata y se verifique si en el campo, en la práctica, si es que verdaderamente son catalogados o se pueden catalogar leyes pro crimen o simplemente es un cliché"

Jerí afirmó que existe “una etiqueta” sobre determinadas modificaciones al Código Penal y normas procesales que, según dijo, han sido usadas políticamente para responsabilizar a legisladores de problemas estructurales del sistema de justicia. Agregó que quienes impulsan estas críticas buscan ganar “crédito político”.

José Jerí se opone a reincorporar a más de 50.000 mineros al Reinfo: "No deberían volver"

RMP: “Este es el Gobierno del Congreso y nuestra única esperanza es uno nuevo”

José Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por criminalidad: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

Delia Espinoza denunciará a juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

PNP detiene a fiscal Henry Amenábar por recibir presunta coima: "Pidió 20 mil dólares para archivar denuncia"

