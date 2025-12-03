José Jerí minimiza criticas por su voto a favor de leyes pro crimen cuando era congresista: "Es un cliché"
El presidente rechazó las observaciones a su respaldo a iniciativas señaladas como leyes pro crimen vinculadas al debilitamiento en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el avance del sicariato. José Jerí asegura que estas críticas son parte de una etiqueta “creada por un sector minoritario”.
José Jerí defendió su voto a favor de proyectos cuestionados como leyes pro crimen durante su paso por el Congreso y calificó las críticas como “un cliché”. Sostuvo que las observaciones responden a una narrativa impulsada por “un sector minoritario”, pese a que diversos especialistas vinculan estos cambios legislativos con mayores facilidades para redes delictivas vinculadas al sicariato y a la inseguridad ciudadana.
"Hemos abierto el debate desde el punto académico del Ministerio de Justicia para que justamente se debata y se verifique si en el campo, en la práctica, si es que verdaderamente son catalogados o se pueden catalogar leyes pro crimen o simplemente es un cliché"
Jerí afirmó que existe “una etiqueta” sobre determinadas modificaciones al Código Penal y normas procesales que, según dijo, han sido usadas políticamente para responsabilizar a legisladores de problemas estructurales del sistema de justicia. Agregó que quienes impulsan estas críticas buscan ganar “crédito político”.