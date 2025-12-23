Alianza Lima se alista para próxima temporada, tras un 2025 irregular en Copa Sudamericana y Liga 1. El excampeón del fútbol peruano armó una buena plantilla, pero no terminó de convencer a nivel colectivo. La llegada de Pablo Guede como DT genera expectativa en los hinchas y el objetivo de la directiva aliancista sigue siendo conseguir títulos. Los Blanquiazules han reforzado el ataque y esperan pulir el once titular.

Luego de la partida de Néstor Gorosito, Alianza Lima ha buscado acelerar su proceso de reestructuración. En un lapso de una semana, el club íntimo concretó la contratación de su nuevo director técnico e incluso avanzó en la gestión de nuevas incorporaciones para el primer equipo.

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

La directiva realizó inversiones en nuevos fichajes, destacando a Jairo Vélez, exfutbolista de Universitario. A ellos se suma, la llegada del '9' Luis Ramos para tapar el hueco que dejó Hernán Barcos en una polémica salida del club. El arco también estará asegurado con Alejandro Duarte. Por otro lado, Federico Giroti y 'Nico' siguen sonando fuerte en el mundo blanquiazul.

Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)

Luis Ramos (procedente de Cusco FC)

D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)

Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)

Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)

Nicolás Díaz (rumor - procedente de Xolos de Tijuana)

Federico Girotti (rumor - procedente de Talleres)

Javier Méndez (rumor - procedente de Peñarol)

¿Qué jugadores no seguirán en Alianza Lima?

Ricardo Lagos

Hernán Barcos

Pablo Ceppelini

Guillermo Enrique

Ángelo Campos (por confirmar)

Matías Succar (préstamo, por confirmar)

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Cuál es el precio de las entradas para asistir a la Noche Blanquiazul?

Los precios de las localidades para el evento oscilan entre S/ 470, correspondientes a las tribunas Norte y Sur, hasta S/ 3.125, que es el costo del boleto más elevado, el Palco Apuesta Total. Sin duda, precios pocas veces vistos en el fútbol peruano.