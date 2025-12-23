HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Deportes

Alianza Lima en el mercado de fichajes: altas y bajas del club blanquiazul para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

El conjunto blanquiazul se ilusiona con la próxima temporada. Por este motivo, es indispensable que armen una buena plantilla para competir en los dos torneos.

Jairo Vélez y Luis Ramos son algunos de los nuevos fichajes de Alianza Lima. Foto: Lr/Depor
Jairo Vélez y Luis Ramos son algunos de los nuevos fichajes de Alianza Lima. Foto: Lr/Depor

Alianza Lima se alista para próxima temporada, tras un 2025 irregular en Copa Sudamericana y Liga 1. El excampeón del fútbol peruano armó una buena plantilla, pero no terminó de convencer a nivel colectivo. La llegada de Pablo Guede como DT genera expectativa en los hinchas y el objetivo de la directiva aliancista sigue siendo conseguir títulos. Los Blanquiazules han reforzado el ataque y esperan pulir el once titular.

Luego de la partida de Néstor Gorosito, Alianza Lima ha buscado acelerar su proceso de reestructuración. En un lapso de una semana, el club íntimo concretó la contratación de su nuevo director técnico e incluso avanzó en la gestión de nuevas incorporaciones para el primer equipo.

PUEDES VER: Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

lr.pe

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

La directiva realizó inversiones en nuevos fichajes, destacando a Jairo Vélez, exfutbolista de Universitario. A ellos se suma, la llegada del '9' Luis Ramos para tapar el hueco que dejó Hernán Barcos en una polémica salida del club. El arco también estará asegurado con Alejandro Duarte. Por otro lado, Federico Giroti y 'Nico' siguen sonando fuerte en el mundo blanquiazul.

  • Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)
  • Luis Ramos (procedente de Cusco FC)
  • D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)
  • Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)
  • Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)
  • Nicolás Díaz (rumor - procedente de Xolos de Tijuana)
  • Federico Girotti (rumor - procedente de Talleres)
  •  Javier Méndez (rumor - procedente de Peñarol)

PUEDES VER: Mr Peet revela que hubo interés de Alianza Lima por Raúl Ruidíaz para reforzar el ataque: "Un '9' de selección"

lr.pe

¿Qué jugadores no seguirán en Alianza Lima?

  • Ricardo Lagos
  • Hernán Barcos
  • Pablo Ceppelini
  • Guillermo Enrique
  • Ángelo Campos (por confirmar)
  • Matías Succar (préstamo, por confirmar)

PUEDES VER: Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Arsenal derrotó a Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025: Kepa salva a los 'Gunners' en los penales

lr.pe

¿Cuál es el precio de las entradas para asistir a la Noche Blanquiazul?

Los precios de las localidades para el evento oscilan entre S/ 470, correspondientes a las tribunas Norte y Sur, hasta S/ 3.125, que es el costo del boleto más elevado, el Palco Apuesta Total. Sin duda, precios pocas veces vistos en el fútbol peruano.

Notas relacionadas
Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

LEER MÁS
Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

LEER MÁS
Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

LEER MÁS
Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

LEER MÁS
Muere Sebastián Hertner, futbolista alemán, tras caer 70 metros de un teleférico en un centro de esquí

Muere Sebastián Hertner, futbolista alemán, tras caer 70 metros de un teleférico en un centro de esquí

LEER MÁS
Sporting Cristal ficha a Cristiano da Silva, jugador que silenció el Bernabéu ante Real Madrid por Champions League

Sporting Cristal ficha a Cristiano da Silva, jugador que silenció el Bernabéu ante Real Madrid por Champions League

LEER MÁS
Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

Javier Rabanal presume su CV para asegurar que puede manejar la jerarquía en Universitario: “Trabajé con jugadores que hoy están en Premier League”

LEER MÁS
Hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami a pocos días de su boda: esto se sabe del estado de salud

Hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami a pocos días de su boda: esto se sabe del estado de salud

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Deportes

Arsenal derrotó a Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025: Kepa salva a los 'Gunners' en los penales

Fichajes de la Liga 1 2026: todas las altas, bajas y rumores en el fútbol peruano

Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025