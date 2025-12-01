HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

Jerí se lava las manos y responsabiliza a anteriores gestiones por crimen: "Gracias a algunos ministros del Interior estamos así"

En la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025, Jerí evitó asumir responsabilidad por la crisis de criminalidad y apuntó a exministros del Interior y gestiones pasadas como los causantes del deterioro e insistió en que su gobierno dejará un “legado” en la lucha contra el delito.

José Jerí no asume responsabilidad por el crimen. Foto: Presidencia
José Jerí no asume responsabilidad por el crimen. Foto: Presidencia

En la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025 (CONASEC), realizada en Cañete, el presidente José Jerí volvió a deslindar responsabilidad por la crisis de inseguridad y apuntó a sus antecesores como los responsables del deterioro. El encuentro reunió a ministros y autoridades locales para revisar estrategias contra la criminalidad organizada, en un contexto en que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados concretos ante el aumento del crimen.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Este nuevo plan que vamos a elaborar va a ser el lineamiento para ser en forma colectiva, con el estado, a todo nivel, comprometiendo a todos los sectores mitigar y eliminar la delincuencia en nuestro país. Ese el objetivo y único norte que tenemos que tener y parte del legado que vamos a dejar (...)", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Esperemos que quienes sean nuestras próximas autoridades tengan ese compromiso de lucha contra la criminalidad y no sean permisivos como lo han sido algunas gestiones los últimos años que gracias a ellos estamos acá, gracias a algunos ministros del Interior estamos así", agregó.

PUEDES VER: Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

lr.pe

La sesión del CONASEC contó con la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien destacó que el Gobierno continúa orientando recursos para la prevención del delito, el patrullaje local y la infraestructura policial.

Según el MEF, hay 2054 inversiones en ejecución vinculadas a seguridad ciudadana por un total de S/24 012 millones a nivel nacional, de las cuales 1426 están dirigidas a serenazgo y comisarías por S/7601,8 millones, mientras que otras 628 —por S/ 16 411 millones— buscan fortalecer la lucha contra la criminalidad, incluyendo servicios penitenciarios, criminalística y persecución penal.

Asimismo, el Ejecutivo también resaltó que el Presupuesto 2026 asigna más de S/12 mil millones a seguridad ciudadana, un incremento del 13 % respecto al 2025. Sin embargo, el énfasis en cifras contrasta con los resultados percibidos: pese al aumento de recursos, la criminalidad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas y las medidas del Gobierno de Jerí no han logrado revertir esa tendencia.

PUEDES VER: Cusco: alcalde de Chamaca es detenido manejando vehículo municipal en estado de ebriedad

lr.pe

En ese contexto, el MEF señaló que, mediante medidas de austeridad, se generaron S/1200 millones en ahorros durante 2025, destinados en gran parte a acciones de seguridad, mientras que la SUNAT reportó más de 170 mil intervenciones contra actividades ilegales y la incautación de 24 mil toneladas de insumos vinculados a minería ilegal.

Pese a estas cifras, la intervención de Jerí terminó opacando los anuncios técnicos. Sus declaraciones, lejos de asumir corresponsabilidad en la crisis, reforzaron la estrategia política de trasladar culpas a gestiones anteriores, un discurso que contrasta con la necesidad de resultados inmediatos y con un contexto donde la ciudadanía exige soluciones, no excusas.

Notas relacionadas
Reinfo hasta 2027: José Jerí en contra de reincorporar a más de 50.000 mineros: "No deberían volver"

Reinfo hasta 2027: José Jerí en contra de reincorporar a más de 50.000 mineros: "No deberían volver"

LEER MÁS
Estado de emergencia fallido: asesinan a exintegrante de Los Pulpos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí

Estado de emergencia fallido: asesinan a exintegrante de Los Pulpos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí

LEER MÁS
Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

LEER MÁS
Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

Rosa María Palacios ante intención de voto: “Ahora tener 6% es un exitazo cuando antes lo normal era un 15 o 20%”

LEER MÁS
Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

LEER MÁS
Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Enrique Valderrama será el candidato presidencial del APRA en las Elecciones 2026

Enrique Valderrama será el candidato presidencial del APRA en las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asigna nuevo juzgado para atención de casos penales en Paiján

Jóvenes peruanos realizan intercambio navideño de regalos de S/5 y resultado es viral: "Las risas no faltaron"

Tráfico en Lima hoy en vivo: accidentes, demoras en estaciones y congestión vehicular en Vía Evitamiento, Panamericana Sur y más

Política

Cusco: alcalde de Chamaca es detenido manejando vehículo municipal en estado de ebriedad

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Fernando Rospigliosi propone suspender viáticos a congresistas por semana de representación durante campaña electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cusco: alcalde de Chamaca es detenido manejando vehículo municipal en estado de ebriedad

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Fernando Rospigliosi propone suspender viáticos a congresistas por semana de representación durante campaña electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025