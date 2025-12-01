En la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025 (CONASEC), realizada en Cañete, el presidente José Jerí volvió a deslindar responsabilidad por la crisis de inseguridad y apuntó a sus antecesores como los responsables del deterioro. El encuentro reunió a ministros y autoridades locales para revisar estrategias contra la criminalidad organizada, en un contexto en que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados concretos ante el aumento del crimen.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Este nuevo plan que vamos a elaborar va a ser el lineamiento para ser en forma colectiva, con el estado, a todo nivel, comprometiendo a todos los sectores mitigar y eliminar la delincuencia en nuestro país. Ese el objetivo y único norte que tenemos que tener y parte del legado que vamos a dejar (...)", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Esperemos que quienes sean nuestras próximas autoridades tengan ese compromiso de lucha contra la criminalidad y no sean permisivos como lo han sido algunas gestiones los últimos años que gracias a ellos estamos acá, gracias a algunos ministros del Interior estamos así", agregó.

La sesión del CONASEC contó con la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien destacó que el Gobierno continúa orientando recursos para la prevención del delito, el patrullaje local y la infraestructura policial.

Según el MEF, hay 2054 inversiones en ejecución vinculadas a seguridad ciudadana por un total de S/24 012 millones a nivel nacional, de las cuales 1426 están dirigidas a serenazgo y comisarías por S/7601,8 millones, mientras que otras 628 —por S/ 16 411 millones— buscan fortalecer la lucha contra la criminalidad, incluyendo servicios penitenciarios, criminalística y persecución penal.

Asimismo, el Ejecutivo también resaltó que el Presupuesto 2026 asigna más de S/12 mil millones a seguridad ciudadana, un incremento del 13 % respecto al 2025. Sin embargo, el énfasis en cifras contrasta con los resultados percibidos: pese al aumento de recursos, la criminalidad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas y las medidas del Gobierno de Jerí no han logrado revertir esa tendencia.

En ese contexto, el MEF señaló que, mediante medidas de austeridad, se generaron S/1200 millones en ahorros durante 2025, destinados en gran parte a acciones de seguridad, mientras que la SUNAT reportó más de 170 mil intervenciones contra actividades ilegales y la incautación de 24 mil toneladas de insumos vinculados a minería ilegal.

Pese a estas cifras, la intervención de Jerí terminó opacando los anuncios técnicos. Sus declaraciones, lejos de asumir corresponsabilidad en la crisis, reforzaron la estrategia política de trasladar culpas a gestiones anteriores, un discurso que contrasta con la necesidad de resultados inmediatos y con un contexto donde la ciudadanía exige soluciones, no excusas.