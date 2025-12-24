HOYSuscripcion LR Focus

Política

Militarización electoral: exmilitares y policías en retiro predominan candidaturas a las elecciones 2026

Venció el plazo para inscribir listas al 2026. Más allá de la histórica cantidad de candidatos, destaca la cifra de exmilitares y policías en retiro que buscan copar el Congreso, perfilando una clara militarización electoral.

Cuatro candidatos presidenciales han formado parte de las fuerzas del orden. Foto: composición LR
Cuatro candidatos presidenciales han formado parte de las fuerzas del orden. Foto: composición LR

El 23 de diciembre fue la fecha límite para que los partidos políticos inscriban sus listas de candidatos a la Presidencia, Cámara de Diputados y Senadores ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Con la información ya confirmada, se identificó una tendencia en las hojas de vida de varios postulantes: exmilitares y policías en retiro.

Según datos extraídos de las declaraciones juradas de hoja de vida en el sistema Declara+ del JNE, solo en las candidaturas presidenciales se ha identificado 4 postulantes que formaron parte de las fuerzas del orden: José Williams Zapata, general EP (Avanza País - Partido de Integración Social), Roberto Chiabra León, exgeneral EP (Unidad Nacional), Herbert Caller Gutiérrez, comandante de la Marina de Guerra (Partido Patriótico del Perú), Wolfgang Grozo Costa, general FAP (Partido Político Integridad Democrática).

De igual forma sucede con las vicepresidencias, en las cuales también se identificaron 4 candidatos militares y PNP: Félix Murazzo Carrillo, exgeneral PNP (segundo vicepresidencia Partido Demócrata Verde), Carlos Caballero León, general FAP (segunda vicepresidencia Partido del Buen Gobierno), Daniel Hugo Barragán Coloma, oficial FAP (primera vicepresidencia Partido Cívico Obras) y Carlos Illanes Calderón, coronel FAP (Segunda vicepresidencia Partido Político Perú Primero).

Candidatos a Senadores y Diputados con historial militar o PNP

Haciendo un conteo rápido, son 14 partidos políticos los que cuentan con candidatos pertenecientes a la Policía Nacional del Perú (PNP), Marina de Guerra, Ejército Peruano y Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En las filas de Fuerza Popular, el exjefe del Comando Conjunto, César Astudillo, y el exmarino Carlos Tubino postulan al Senado. Por su parte, el partido Sí Creo (liderado por Carlos Espá) asegura la presencia del almirante retirado de las Fuerzas Armadas y actual congresista Jorge Montoya. De igual forma, sucede con el legislador José Cueto, quien también es almirante retirado de las FF.AA., pero postula por el partido de Renovación Popular.

Los partidos Cívico Obras, Unidad Nacional, Somos Perú y Progresemos se encuentran en la misma situación, cuyos candidatos son: Daniel Barragan Coloma, capitán FAP retirado; Augusto Sánchez Bermúdez, actual PNP; José Rodas Terrones, coronel PNP y Edwin Donayre Gotzch, general del Ejército Peruano; respectivamente, buscan alcanzar una curul en el próximo Congreso.

Dentro de las figuras más destacadas se encuentra el exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la PNP, Harvey Colchado, quien está postulando a la Cámara de Diputados con el partido Ahora Nación (liderado por Alfonso López Chau).

Otras candidaturas polémicas

Las listas de los 36 partidos inscritos ha revelado una estrategia de los grupos parlamentarios por captar votos mediante linajes políticos y figuras de alto perfil jurídico, no exentas de cuestionamientos.

En el partido de Podemos Perú, se encontró las candidaturas de Herminia Chino, madre de la prófuga Betssy Chávez, y del congresista Guido Bellido -investigado por presunta afiliación terrorista-, quienes buscan alcanzar una curul en el Senado.

Por otro lado, los clanes presidenciales buscan recuperar espacio. Juntos por el Perú apuesta por el patriarca Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala y del etnocacerista Antauro Humala. Mientras que, el Partido Aprista es encabezado por Carla García, hija del fallecido exmandatario Alan García.

En las listas de candidatos también se encuentran figuras jurídicas como Duberli Rodríguez Tineo, expresidente de la Corte Suprema y quien lidera la lista de Senadores por la alianza Venceremos. De igual forma, Raul Canelo Rabanal, decano del Colegio de Abogados y que busca llegar al Senado con Libertad Popular.

Los más polémicos son los que conforman la lista de Senadores por Alianza Para el Progreso, donde encontramos a exministros del Gobierno de Dina Boluarte, como el censurado dos veces como ministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez y el exministro de Salud, César Vásquez, autoridad a cargo cuando se reveló el uso de sueros fisiológicos contaminados.

