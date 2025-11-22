José Jerí votó dos veces a favor de la ampliación del Reinfo

En su condición de congresista, José Jerí votó en dos ocasiones a favor de la ampliación del Reinfo. Foto: composición LR

En su condición de congresista, José Jerí votó en dos ocasiones a favor de la ampliación del Reinfo. Foto: composición LR

José Jerí, en su etapa como congresista, votó en dos ocasiones para aprobar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta clave para los mineros informales que buscan formalizarse. En sus sesiones en el Parlamento, apoyó tanto la prórroga contemplada por la ley 31388 como la posterior prevista en la ley 32213.

Ahora, en su calidad de presidente, Jerí ha cambiado de postura: ha manifestado que no está “satisfecho” con la versión más reciente del Reinfo y señala que el Ejecutivo intervendrá en el debate legislativo para presentar un planteamiento propio.

El contexto es relevante: la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó recientemente un dictamen para extender el Reinfo hasta 2027, lo que volvió a poner en el centro del debate el futuro de la formalización minera. Además, la bancada de Somos Perú, su partido, han respaldado la ampliación.

Primera votación que amplió el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2024

En la primera votación relevante, José Jerí respaldó la Ley 31388, que amplió la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta ley fue aprobada el pasado 16 de diciembre de 2021, en un momento en que la formalización minera era un tema urgente para muchos pequeños mineros.

La Ley 31388 modificó el Decreto Legislativo 1293 y permitió que mineros inscritos en el Reinfo pudieran continuar con su proceso de formalización más allá de su fecha inicial de vencimiento. Este respaldo de Jerí se alineó con la defensa del derecho de los mineros informales a regularizar sus actividades bajo supervisión estatal.

Además, la norma incluyó un compromiso para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presente una nueva legislación para la pequeña minería. Ese planteamiento buscaba reemplazar el Reinfo con un mecanismo más permanente, mediante una “Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal”.

Segunda votación: Ley 32213 amplió registro hasta el 30 de enero de 2025

Tiempo después, Jerí volvió a votar a favor de una nueva prórroga, esta vez mediante la Ley 32213 el 29 de noviembre del 2024, que extendía el Reinfo hasta el 30 de enero de 2025. Esta extensión fue propuesta como parte de un “marco transitorio” mientras se discutía una ley más amplia para la minería artesanal.

El propósito de la Ley 32213 fue dar un respiro institucional durante la creación de la futura Ley MAPE (Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal), que eventualmente reemplazaría al Reinfo. Además, este mecanismo permitía que, por decreto supremo del Minem, se habilitara una prórroga adicional de seis meses si era necesario.

Esta votación consolidó la posición de Jerí en favor de mantener vigente el Reinfo más allá de su fecha original de caducidad, lo que para muchos fue una señal de apoyo a la formalización minera como prioridad legislativa.

Comisión de Energía y Minas vuelve a aprobar PL con intención de ampliar el Reinfo hasta el 2027

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen para extender la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. También aprobó la reincorporación de registros previamente excluidos para que retomen su proceso de formalización.

Este dictamen fue respaldado por 17 congresistas, con 3 en contra y 1 abstención, lo que refleja un apoyo mayoritario, aunque no un consenso absoluto. La votación ha sido criticada por sectores que alertan sobre el riesgo de que se repitan prácticas de formalización superficial sin un control efectivo.

La congresista Diana Gonzales, en particular, criticó tanto al Gobierno como al presidente Jerí por no pronunciarse con más firmeza, especialmente cuando su propia bancada respaldó un texto que él ahora rechaza públicamente. Esto evidencia una disonancia política entre el Ejecutivo y los legisladores de Somos Perú.

¿Qué es el Reinfo?

El Reinfo es el Registro Integral de Formalización Minera, un mecanismo legal para que los pequeños y artesanales mineros informales puedan formalizar sus actividades bajo supervisión estatal. Se creó como parte del Decreto Legislativo 1293.

Estar inscrito en el Reinfo permite a los mineros seguir operando mientras completan trámites técnicos y administrativos para regularizar sus concesiones, permisos y condiciones de producción. Sin embargo, el registro no garantiza una formalización inmediata, pues depende del cumplimiento de una serie de exigencias.

Críticos del Reinfo señalan que puede favorecer la minería ilegal si no se regula debidamente. Algunos reportes incluso advierten que ciertos registros podrían perpetuarse, lo que generaría un sistema vulnerable al abuso o al uso ilícito del marco formal de mineralización.