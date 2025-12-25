Un siniestro de grandes proporciones consume un almacén de plástico en el Rímac | Composición LR | Difusión

Un incendio de grandes proporciones se ha reportado en la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac. De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se originó en un almacén de plásticos. Vecinos de la zona captaron la magnitud de la emergencia, donde las llamas de fuego empezaron a afectar las paredes del establecimiento, mientras al menos 16 unidades del Cuerpo General de Bombero luchan por controlar la situación.

El equipo de emergencia se ha desplegado en los alrededores de la zona afectada para resguardar a los residentes. Asimismo, las viviendas aledañas han sido evacuadas debido a explosiones en la parte delantera del almacén, el cual está cerca a un grifo.

Incendio de grandes proporciones consume almacén de plástico

El siniestro se desarrolla en el último nivel de una residencia de cinco pisos. Testigos manifiestan que el inmueble es utilizado para guardar elementos plásticos, lo cual aumenta el riesgo de propagación del fuego. "Toda esta calle funciona como depósitos", sostuvo un vecino, quien mostró que algunas viviendas aledañas fueron afectadas por el siniestro.

