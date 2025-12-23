Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para la lista de preseleccionados

Los estudiantes que postularon a la Beca 18 conocerán los resultados a través del portal de Pronabec. | Foto: composición LR/ Pronabec

Los estudiantes que postularon a la Beca 18 conocerán los resultados a través del portal de Pronabec. | Foto: composición LR/ Pronabec

Miles de estudiantes y padres de familia recibieron una nueva noticia referente a una de las becas más importantes del Perú. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó para enero la reprogramación de la publicación de la lista de preseleccionados del concurso Beca 18, convocatoria 2026, la cual estaba pactada originalmente para el lunes 22 de diciembre.

La medida ha generado una ola de incertidumbre entre los más de 90,000 jóvenes que rindieron el Examen Nacional de Preselección (ENP) el pasado 16 de noviembre, buscando una oportunidad para financiar sus estudios superiores.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cuándo se conocerán los resultados de la Beca 18?

Aunque la entidad no ha fijado un día exacto en el calendario, se conoce a través de su comunicado oficial que la lista de preseleccionados será publicada recién en enero de 2026.

"Indicar que la lista de preseleccionados se publicará en enero de 2026. Durante este mes se realizarán las acciones necesarias, en el maro de a Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso" menciona el comunicado de Pronabec.

Por ello, se recomienda a los postulantes de la beca 18 que sigan los siguientes pasos.

Revisar el portal web: www.pronabec.gob.pe/beca-18/ Consultar su casilla electrónica: el sistema SIBEC notificará directamente a cada estudiante.

La lista de los estudiantes que recibirán la Beca 18 será publicada en enero 2026. Foto: Pronabec/ X

¿Qué se sabe del presupuesto para las becas de la Beca 18?

Varios postulantes de la Beca 18 se encuentran en incertidumbre por saber si recibirán o no el beneficio económico, tras conocerse que unas 20 mil becas no tenían fondos para ejecutarse. En comunicación con La República, Cecilia García, directora ejecutiva del Pronabec, indicó que solo cuenta con presupuesto para financiar 2 mil becas.

Por otro lado, la ministra de Economía, Denisse Miralles, reveló a RPP que "está garantizado" el presupuesto para las más de 30 mil becas.

"(El presupuesto) está garantizado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene 17 mil millones de soles. Es un monto bastante alto y, además, en la Ley de Presupuesto, y eso nosotros lo conversamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Soto, lo entendió muy bien, y nos permitió incluir artículos que le permitan hacer redistribuciones al Ministerio de Educación, cosa que no tiene ningún otro sector. ¿Para qué? Para que podamos, justamente, garantizar ese recurso", indicó la ministra de Economía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.