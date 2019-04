Desde adentro

Tras la iniciativa de monseñor Miguel Cabrejos como mediador, ayer por la noche se concretó la primera reunión entre el premier Salvador del Solar y el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana en Lima.

La propuesta de acuerdo entre el Ejecutivo y el dirigente es que los comuneros de Challhuahuacho (Apurímac) retiren el bloqueo de la vía de ingreso hacia el campamento de Las Bambas y el Gobierno levantará el estado de emergencia.

“Si es que no hay bloqueo de la vía, simultáneamente no habrá estado de emergencia”, prometió el primer ministro al culminar la jornada. En tanto, el dirigente Gregorio Rojas someterá la propuesta a consulta de las bases que acatan el paro.

Monseñor Cabrejos apuntó, además, que si las protestas en Las Bambas se calman, la próxima reunión entre el Poder Ejecutivo y los comuneros sería el 6 de abril en la misma Conferencia Episcopal Peruana en Lima.

La autoridad eclesiástica hizo énfasis en que tanto el dirigente como el Ejecutivo se comprometieron a evitar cualquier situación de violencia. “Hay un acuerdo de un proceso para entablar un diálogo y que sea sin violencia”, refirió.

La minera MMG Limited no participó en este primer acercamiento. Solo envió un oficio informando que está dispuesta a dialogar. “Esperamos que estén en la segunda reunión”, invocó Del Solar.

Respecto a la liberación de los asesores legales Jorge y Frank Chávez Sotelo, el premier Del Solar y monseñor Cabrejos aclararon que la investigación que afrontan ellos es de responsabilidad del Ministerio Público (MP) y no del Ejecutivo. Cabrejos se limitó a exhortar a las autoridades competentes a que se cumpla el debido proceso.

Tenso ambiente

Ayer temprano, el diálogo convocado por Cabrejos fue criticado por el vicepresidente comunal Edison Vargas, quien exigió que la reunión se realice en Challhuahuacho con la participación de representantes de la minera MMG y el Ejecutivo. También insistió en la liberación de los hermanos Chávez.

“Nosotros no sabemos de esa reunión, acá la población es la máxima autoridad. No es que Gregorio Rojas salga y vaya a hacer diálogo, por el momento no tenemos comunicación con él, no conocemos de sus coordinaciones. ¡La solución está acá y no en Lima!”, exclamó.

Vargas agregó que hasta hoy no ha podido conversar con Rojas porque el Ministerio Público le habría prohibido al dirigente conversar con los comuneros de Las Bambas y sus asesores. “Lo han condicionado, por eso vamos a desconocer lo que pase en esa reunión”, enfatizó.

Este dirigente adelantó que hoy podrían ampliar la paralización a 54 comunidades de las regiones de Apurímac, Cusco y Puno. “Hemos coordinado con los frentes de defensa de Andahuaylas, Abancay, Espinar y Paruro. Ellos han venido a Yavi Yavi y ya hicimos un pacto. La posición es la lucha”, expresó.

Prisión preventiva

Al cierre de esta nota, el fiscal a cargo de la investigación contra ‘Los Chabelos’, Jafet Velásquez, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra los hermanos Chávez. La semana pasada, Rojas admitió haber sido manipulado por ellos para pedir un peaje exorbitante a MMG por el traslado de sus minerales de Apurímac al Cusco por el fundo de Yavi Yavi.

El fiscal coordinador de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró ayer que el cambio de postura de Rojas tiene un trasfondo político.

“Lo que vale es lo que Rojas ha manifestado en la Dirincri, donde dijo claramente que fueron los hermanos Chávez quienes insistían en la continuidad de la medida de fuerza en Las Bambas”, recalcó en diálogo con La República.

Como se recuerda, el último sábado, cuando salió en libertad, Rojas volvió a condicionar el levantamiento del paro en Apurímac con la liberación de sus asesores.

“Nunca hemos sido extorsionados por los hermanos Chávez. No los defiendo, lo digo porque el pueblo los respalda, las comunidades que recibieron sus asesoramientos obtuvieron buenas cosas”, manifestó.

Denuncia amenazas

El exvicepresidente comunal de Nueva Fuerabamba Obispo Huamaní también se reunió ayer por la mañana con el monseñor Miguel Cabrejos y demandó garantías para la vida de 120 comuneros que –según él– son amedrentados por la facción dirigida por Edison Vargas. “Estamos recibiendo amenazas de muerte”, manifestó.

Obispo Huamaní precisó que los asesores legales Chávez Sotelo son quienes incitaron a los pobladores de Nueva Fuerabamba para expulsarlos de la comunidad. ❖