Gobierno de José Jerí elige a Vicente Espinoza como nuevo superintendente de la Sunedu pese a cuestionamientos

El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) designó este martes a Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la entidad, en cumplimiento de la Ley Universitaria y sus normas modificatorias, informó la institución. Anteriormente, Espinoza se desempeñaba como director de Evaluación del Servicio Universitario, su nombramiento se produce en medio de cuestionamientos y en la víspera de Navidad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La Sunedu precisó que el nuevo superintendente asume la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, además de la presidencia del Consejo Directivo, órgano encargado de definir la conducción estratégica y tomar decisiones clave para el funcionamiento del sistema universitario.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Vicente Paul Espinoza Santillán es doctor en Derecho, magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su designación ha generado críticas debido a su cercanía con el exsuperintendente Manuel Castillo, periodo en el que se impulsaron cambios al modelo de licenciamiento universitario que diversos sectores han calificado como una contrarreforma universitaria.

Asimismo, Ojo Público informó que la pareja del hijo de Espinoza Santillán y su suegro registran órdenes de servicio en la Sunedu que superan los 100.000 soles.

Sergio Espinoza, hijo del actual superintendente, sostuvo una relación sentimental con María Lilia Alarcón, quien recibió nueve órdenes de servicio de la entidad por un monto que supera los 54.000 soles, entre junio de 2023 y septiembre de 2024.

Además, Rubén Salcedo, suegro de Espinoza, obtuvo dos órdenes de servicio en la Sunedu por más de 60.000 soles entre marzo y julio de 2023. Aunque estos contratos se concretaron antes de que Espinoza asumiera funciones en la institución, el medio advirtió que Salcedo había registrado al menos 17 visitas al entonces superintendente Manuel Castillo.