Sociedad

Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

Desde enero hasta diciembre de 2026, los procedimientos para el DNIe incluyen inscripción, renovación y rectificación de datos, una medida que también se aplicará en el marco de los procesos electorales del próximo año.

Reniec anuncia medidas para facilitar acceso a identificación
Reniec anuncia medidas para facilitar acceso a identificación | Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó la emisión gratuita de 470.000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) durante todo el año 2026, dirigida a grupos priorizados, según lo establece la Resolución Jefatural N.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La medida regirá desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y comprende procedimientos de inscripción, renovación, duplicado, actualización de imagen y rectificación de datos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), en el marco de las acciones de la Dirección de Servicios Registrales.

DNI electrónico gratuito: estos son los grupos beneficiarios y trámites

De acuerdo con la norma, la gratuidad está dirigida, en primer lugar, a menores de 0 a 16 años, incluidos recién nacidos atendidos en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a menores en situación de pobreza o pobreza extrema que requieran actualizar su fotografía.

También serán beneficiados los mayores de edad que consignen de manera afirmativa su condición de donantes de órganos y tejidos, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el marco de los procesos electorales de 2026, y las personas con discapacidad, tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición conforme a la normativa vigente.

La resolución autoriza, además, la continuidad de las inscripciones gratuitas de nacimientos y defunciones en las Oficinas Registrales Auxiliares que funcionan en hospitales del Minsa y de EsSalud durante el año 2026, así como la gratuidad para el cambio excepcional del lugar de entrega del DNI electrónico, cuando corresponda.

Financiamiento y alcance de la medida

Reniec precisó que la ejecución de esta medida será financiada con los recursos presupuestales asignados a la institución para el 2026, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público, y que el número de trámites gratuitos podrá incrementarse de manera excepcional, según la disponibilidad presupuestal.

La entidad señaló que esta disposición busca garantizar el derecho a la identidad, reducir las brechas de documentación y facilitar el acceso a los servicios de identificación, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

