Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó la emisión gratuita de 470.000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) durante todo el año 2026, dirigida a grupos priorizados, según lo establece la Resolución Jefatural N.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La medida regirá desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y comprende procedimientos de inscripción, renovación, duplicado, actualización de imagen y rectificación de datos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), en el marco de las acciones de la Dirección de Servicios Registrales.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

DNI electrónico gratuito: estos son los grupos beneficiarios y trámites

De acuerdo con la norma, la gratuidad está dirigida, en primer lugar, a menores de 0 a 16 años, incluidos recién nacidos atendidos en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a menores en situación de pobreza o pobreza extrema que requieran actualizar su fotografía.

También serán beneficiados los mayores de edad que consignen de manera afirmativa su condición de donantes de órganos y tejidos, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el marco de los procesos electorales de 2026, y las personas con discapacidad, tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición conforme a la normativa vigente.

La resolución autoriza, además, la continuidad de las inscripciones gratuitas de nacimientos y defunciones en las Oficinas Registrales Auxiliares que funcionan en hospitales del Minsa y de EsSalud durante el año 2026, así como la gratuidad para el cambio excepcional del lugar de entrega del DNI electrónico, cuando corresponda.

Financiamiento y alcance de la medida

Reniec precisó que la ejecución de esta medida será financiada con los recursos presupuestales asignados a la institución para el 2026, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público, y que el número de trámites gratuitos podrá incrementarse de manera excepcional, según la disponibilidad presupuestal.

La entidad señaló que esta disposición busca garantizar el derecho a la identidad, reducir las brechas de documentación y facilitar el acceso a los servicios de identificación, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad.