Presentan tachas contra lista de senadores de Fuerza Popular y plancha presidencial de Renovación Popular

Recursos ingresados ante el JNE cuestionan la inscripción electoral de Fuerza Popular y Renovación Popular, poniendo bajo observación a sus listas de senadores y a su fórmula presidencial en el proceso rumbo a 2026.

El JNE revisa tachas contra Fuerza Popular y Renovación Popular en el proceso electoral 2026. Foto: composición LR
Diversas tachas han sido presentadas contra la lista de senadores de Fuerza Popular y contra la plancha presidencial de Renovación Popular, actualmente en etapa de calificación ante los Jurados Electorales Especiales del JNE, en el marco del proceso electoral hacia 2026.

En el caso de Fuerza Popular, el recurso apunta a la presunta vulneración de las reglas de democracia interna durante la designación y ubicación de candidatos al Senado por la circunscripción nacional, lo que podría comprometer la validez de toda la lista presentada por dicha organización política.

De manera paralela, una tacha también ha sido interpuesta contra la fórmula presidencial de Renovación Popular, lo que abre un proceso de revisión sobre el cumplimiento de los requisitos formales y estatutarios exigidos para la inscripción de planchas presidenciales.

Ambos casos se producen en un escenario marcado por una intensa fiscalización ciudadana y partidaria, en el que el JNE viene evaluando múltiples observaciones contra listas y candidaturas de organizaciones políticas tradicionales.

Cuestionan lista de senadores de Fuerza Popular por designación interna

La tacha contra Fuerza Popular fue presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 y está dirigida contra la lista de senadores inscrita para la circunscripción nacional, específicamente contra el candidato César Augusto Astudillo Salcedo, ubicado en el puesto cinco de la nómina.

Según el expediente, el cuestionamiento central radica en que el Estatuto de Fuerza Popular solo faculta a la Presidencia del partido a designar candidatos, pero no le otorga expresamente la competencia para definir su ubicación dentro de la lista, función que, de acuerdo con la normativa electoral, debe recaer en un órgano debidamente establecido.

El recurso sostiene que esta situación contraviene lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas y en los reglamentos del JNE, al haberse vulnerado los principios de democracia interna y el respeto a los procedimientos estatutarios exigidos para la inscripción de candidaturas.

Además de solicitar que se declare improcedente la candidatura de Astudillo Salcedo, la tacha plantea la nulidad de oficio de toda la lista de senadores de Fuerza Popular, al considerar que el defecto advertido tendría un carácter estructural y no subsanable.

Tacha alcanza a la plancha presidencial de Renovación Popular

En paralelo, se ha presentado una tacha contra la plancha presidencial de Renovación Popular, agrupación que busca participar en las Elecciones Generales 2026 con una fórmula encabezada por su líder partidario.

El recurso fue ingresado dentro del plazo establecido en el calendario electoral y deberá ser evaluado por el JNE, que determinará si la inscripción de la plancha cumple con los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

Si bien el expediente aún no ha sido resuelto, la tacha compromete a toda la fórmula presidencial presentada por Renovación Popular, obligando al partido a sustentar la legalidad de su inscripción y a responder a las observaciones formuladas.

Este nuevo cuestionamiento se suma a otros procesos de impugnación que enfrentan diversas organizaciones políticas, en un contexto en el que las tachas se han convertido en un mecanismo recurrente para disputar la validez de listas y candidaturas.

JNE evaluará tachas en etapa decisiva del proceso electoral

Las tachas contra Fuerza Popular y Renovación Popular serán analizadas por los Jurados Electorales Especiales correspondientes, que deberán emitir pronunciamientos en los plazos previstos por el cronograma oficial del JNE.

De declararse fundados los recursos, las organizaciones políticas podrían enfrentar desde la exclusión de candidatos específicos hasta la nulidad de listas completas, lo que tendría un impacto directo en su participación en el proceso electoral de 2026.

Las decisiones que adopte el JNE en estos casos resultarán determinantes para el desarrollo de la contienda, en un escenario en el que la legalidad de las candidaturas y el cumplimiento estricto de la normativa electoral están bajo constante escrutinio.

