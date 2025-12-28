HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congresistas cambian de partido para las elecciones 2026: más de 30 buscan reelección con otras camisetas políticas

Al menos 35 Congresistas postulan en las elecciones 2026 con partidos políticos distintos a los que los llevaron al Parlamento, tras una legislatura marcada por el transfuguismo, la fragmentación de bancadas y decisiones legislativas cuestionadas que hoy vuelven a colocarlos en carrera por la reelección.

Al menos 35 congresistas que llegaron al Parlamento con una organización política hoy postulan a las elecciones 2026 bajo otra "camiseta", en medio de cuestionamientos a su desempeño legislativo. Foto: composición LR
Al menos 35 congresistas que llegaron al Parlamento con una organización política hoy postulan a las elecciones 2026 bajo otra "camiseta", en medio de cuestionamientos a su desempeño legislativo. Foto: composición LR

Con el proceso de inscripción de candidatos a la presidencia, Senadores, Cámara de Diputados y Parlamento Andino finalizado, 35 congresistas que llegaron al Parlamento elegidos por una organización política participan hoy en las elecciones 2026 con partidos distintos a los que los llevaron a ocupar un curul. El cambio de camiseta ocurre mientras varios de ellos buscan la reelección o un nuevo cargo de alcance nacional, en un contexto de fuerte desaprobación ciudadana hacia el Congreso.

El fenómeno no es nuevo, pero cobra mayor relevancia en el actual proceso electoral. A lo largo de la legislatura, el Parlamento estuvo marcado por migraciones constantes entre bancadas, rupturas internas y reacomodos políticos que hoy se reflejan directamente en listas electorales bajo nuevas siglas.

El cuadro de postulaciones incluye a parlamentarios que ingresaron por Perú Libre, Acción Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Ninguno de ellos postula con el partido que lo llevó al Legislativo, pese a haber ejercido funciones y tomado decisiones bajo esas banderas.

Entre quienes ahora compiten figuran congresistas que, durante el periodo parlamentario, criticaron públicamente la reelección, impulsaron leyes cuestionadas por su impacto en la seguridad, los derechos ciudadanos o la institucionalidad democrática, o realizaron declaraciones dirigidas contra sectores de la población.

En varios casos, los legisladores optaron por partidos políticos que les garantizan inscripción vigente, presencia nacional o mejores ubicaciones en las listas. En otros, el cambio se da hacia organizaciones nuevas o alianzas que buscan capitalizar el desgaste del Congreso saliente.

El resultado es una contienda electoral en la que decenas de parlamentarios competirán sin el respaldo del partido que los llevó al poder, lo que vuelve a poner en debate la relación entre representación, lealtad partidaria y responsabilidad política en pleno proceso hacia las elecciones 2026.

Un Congreso fragmentado que traslada sus rupturas al escenario electoral

La fragmentación fue una constante del actual Congreso y hoy se refleja en las listas electorales. Perú Libre es el caso más representativo: de esa bancada salieron Guido Bellido, Margot Palacios, Alex Paredes, Edgar Tello, Francis Paredes, Katy Ugarte, Nieves Limachi, Silvana Robles, Jaime Quito, Alex Flores, Pasión Dávila, Jorge Marticorena y Luis Kamiche, hoy postulantes por Podemos Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú, Progresemos, Cooperación Popular o Alianza para el Progreso.

Algo simila pasó en Acción Popular. Luis Aragón, José Arriola, Carlos Zeballos Madariaga y Karol Paredes abandonaron la bancada y ahora postulan por Avanza País, Podemos Perú, Cooperación Popular y Avanza País, respectivamente, tras una legislatura marcada por cuestionamientos internos y pérdida de cohesión.

Desde Juntos por el Perú también se registraron salidas significativas. Ruth Luque, Sigrid Bazán e Isabel Cortez hoy compiten con Ahora Nación, Alianza Venceremos y Perú Primero, luego de la ruptura del Bloque Democrático Popular.

Renovación Popular también concentra varios casos de cambio de camiseta. Patricia Chirinos, quien ingresó al Congreso por Avanza País, pasó luego a la bancada de Renovación Popular y hoy postula al Senado por ese mismo partido. José Cueto, elegido inicialmente por Renovación Popular, migró a Honor y Democracia y ahora vuelve a postular por Renovación Popular. En tanto, Jorge Montoya, también ex Renovación Popular y luego integrante de Honor y Democracia, hoy figura como candidato por Sí Creo. A ellos se suma Héctor Valer, quien ingresó al Parlamento por Renovación Popular, pasó a Somos Perú y actualmente postula con esa misma agrupación.

Alianza para el Progreso y Fuerza Popular tampoco dejaron atrás el juego de los intereses personales. Gladys Echaíz, Cheryl Trigozo, José Elías y Jorge Morante figuran hoy en listas distintas a las que los llevaron al Parlamento.

El resultado es un Congreso saliente cuya descomposición interna se proyecta íntegramente hacia la competencia electoral. Este proceso no ocurrió de manera abrupta. Fue el resultado de disputas internas, reacomodos estratégicos y decisiones tomadas durante la legislatura que ahora se consolidan en el proceso electoral en curso.

Congresistas que "cambiaron de camiseta" para estas elecciones 2026

A continuación, esta es la lista de los 35 congresistas que optaron cambiar de partido político para estas elecciones generales 2026 y el cargo al cual postulan:

NombrePartido con el que ingresaron al CongresoPartido con el que postulan en las elecciones 2026Cargo al que postulan
Patricia ChirinosAvanza PaísRenovación PopularSenadora
Jorge MontoyaRenovación PopularSí CreoSenador
Gladys EchaízAlianza para el ProgresoRenovación PopularSenadora
José CuetoEl congresista ingresó al Parlamento con el partido Renovación Popular, luego renunció a la bancada tras señalar a Rafael López Aliaga, líder del partido, de pretender instalar una "monarquía". Actualmente, es parte de la bancada de Honor y Democracia.Renovación PopularSenador
Luis AragonAcción PopularAvanza PaísDiputado
Guido BellidoPerú LibrePodemos PerúSenador
Ruth LuqueJuntos por el PerúAhora NaciónSenadora
Sigrid BazánJuntos por el PerúAlianza VenceremosDiputada
Margot PalaciosPerú LibreJuntos por el PerúSenadora
Edward MálagaPartido MoradoPaís para TodosSenador
Isabel CortezJuntos por el PerúPerú PrimeroSenadora
Oscar ZeaPerú LibreProgresemosDiputado
Alex ParedesPerú LibreSomos PerúSenador
Héctor ValerRenovación PopularSomos PerúSenador
Jorge MoranteFuerza PopularSomos PerúSenador
Elizabeth MedinaPerú LibreSomos PerúSenadora
Cheryl TrigozoAlianza para el ProgresoRenovación PopularDiputada
Edgar TelloPerú LibrePodemos PerúSenador
Francis ParedesPerú LibrePodemos PerúSenadora
Heidy JuárezAlianza para el ProgresoPodemos PerúDiputada
José ArriolaAcción PopularPodemos PerúParlamento Andino
Elías VarasPerú LibreJuntos por el Perú Senador
Katy UgartePerú Libre Progresemos Senadora
Nieves LimachiPerú LibrePerú Primero Senadora
Javier PadillaRenovación PopularSí Creo Senador
Carlos Zeballos MadariagaAcción PopularCooperación Popular Senador
Silvana RoblesPerú LibreJuntos por el Perú Senadora
Jaime QuitoPerú LibreJuntos por el Perú Senador
Alex FloresPerú LibreCooperación Popular Senador
Pasión DávilaPerú LibreJuntos por el Perú Senador
Karol ParedesAcción PopularAvanza País Senadora
Jorge MarticorenaPerú LibreAlianza para el ProgresoSenador
Luis KamichePerú LibreAlianza para el ProgresoSenador
José ElíasFuerza PopularAlianza para el ProgresoSenador
Roberto ChiabraAlianza para el ProgresoAlianza Unidad NacionalPresidencia / Senador

Congresistas que criticaron la reelección y hoy buscan mantenerse en el poder

La reelección es uno de los ejes centrales del actual proceso electoral. Un número significativo de Congresistas que cambiaron de partido busca mantenerse en cargos de representación, ahora bajo nuevas banderas políticas. Este intento de continuidad ocurre en un contexto de fuerte desaprobación ciudadana hacia el Parlamento. Frente a ello, el cambio de partido aparece como una estrategia para distanciarse del desgaste institucional acumulado durante la legislatura.

Varios de los Congresistas que hoy buscan la reelección sostuvieron durante el periodo parlamentario discursos a favor de una renovación de la representación política. Guido Bellido, por ejemplo, cuestionó públicamente la continuidad de los mismos actores en el poder y hoy postula nuevamente al Senado por Podemos Perú tras dejar Perú Libre.

En la misma línea, Sigrid Bazán, postula a la Cámara de Diputados con la alianza Venceremos, y Ruth Luque, quien busca ser reelegida como Senadora bajo el partido de Ahora Nación,respaldaron posiciones críticas frente a la permanencia congresal y ahora figuran como candidatas por nuevas organizaciones políticas, luego de abandonar Juntos por el Perú. También se suman Alex Paredes, candidato al Senado con Somos Perú, Edgar Tello, quien postula con el partido Podemos Perú como senador, y Pasión Dávila, congresista que busca ocupar un lugar en el Senado con la organización política Juntos por el Perú, quienes acompañaron iniciativas orientadas a limitar la continuidad parlamentaria.

Leyes cuestionadas y discursos contra la protesta que hoy acompañan nuevas candidaturas

Entre los Congresistas que hoy buscan la reelección o un nuevo cargo figuran parlamentarios que, durante la legislatura, respaldaron normas cuestionadas por su impacto en la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de economías ilegales.

En el grupo que votó a favor de las denominadas “leyes pro crimen” aparecen Jorge Montoya y José Cueto, ambos electos originalmente por Renovación Popular y hoy candidatos al Senado. Durante el actual periodo parlamentario, ambos respaldaron iniciativas que redujeron herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado, pese a las alertas sobre sus consecuencias en la persecución penal.

A estas decisiones se suma Patricia Chirinos, quien votó a favor de normas que limitaron facultades del sistema de justicia y hoy postula al Senado por el mismo partido al que se integró tras abandonar su bancada de origen.

Otro bloque de votaciones cuestionadas corresponde a la ampliación del Reinfo, aprobada pese a advertencias sobre el fortalecimiento de la minería informal y los impactos negativos en el control ambiental. Entre los congresistas del cuadro que respaldaron esta medida figuran Guido Bellido, Pasión Dávila y Alex Flores.

En el plano discursivo, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la actual administración de José Jerí, algunos parlamentarios utilizaron un lenguaje que vinculó las movilizaciones ciudadanas con movimientos terroristas. En ese contexto, Jorge Montoya y Patricia Chirinos realizaron declaraciones públicas que fueron cuestionadas por asociar la protesta social con acciones ilegales, en un escenario de alta conflictividad social.

Un proceso electoral en marcha con candidaturas que cargan trayectorias cruzadas

Con las elecciones 2026 oficialmente convocadas, las postulaciones de estos Congresistas ya no son movimientos internos, sino decisiones inscritas en un proceso electoral en pleno desarrollo. Las listas consolidadas muestran candidaturas con trayectorias fragmentadas, cambios de bancada y rupturas partidarias que ahora confluyen en una misma contienda.

Para el electorado, el desafío será evaluar no solo propuestas, sino también los antecedentes legislativos, los cambios de partido y las contradicciones entre discurso y acción. El proceso electoral avanza, así, con un Congreso saliente cuya fragmentación, decisiones y discursos acompañan a quienes hoy buscan mantenerse en el poder bajo nuevas siglas.

