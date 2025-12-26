Eleecciones 2026: Fuerza Popular es el partido con más congresistas que pretenden reelegirse

De los 21 congresistas de la bancada fujimorista, 11 postulan para senador y ocho para diputado.

De los 21 congresistas de la bancada fujimorista, 11 postulan para senador y ocho para diputado.

Fuerza Popular es el partido que incluye la mayor cantidad de congresistas que buscan reelegirse en los próximos comicios. Se trata de 19 parlamentarios que aspiran ocupar un curul en la Cámara de Diputados o Senadores. Todos provienen de la bancada naranja y para dos de ellos no se trata de la primera vez que van por la reelección.

Actualmente, la bancada incluye a 21 miembros. De ese total, 11 postulan para el cargo de senador, mientras que ocho para el de diputado. A diferencia de otras agrupaciones políticas, ningún legislador forma parte de la plancha presidencial, siendo esta conformada por Luis Galarreta y Miguel 'Miki' Torres.

Para la Cámara de Senadores se presentan: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, David Jiménez, Patricia Juárez, Jeny Luz López, Martha Moyano, Fernando Rospigliosi y Héctor Ventura. En tanto, para la de Cámara de Diputados candidatean: Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Mery Infantes, Auristela Ana Obando, Tania Ramírez, César Revilla y Cruz María Zeta Chunga.

No van para ningún puesto, María del Pilar Cordero Jon Tay y Magally Santisteban Suclupe. Mientras que Alejandro Aguinaga y Martha Moyano ya han sido reelegidos antes. En el caso de Aguinaga, fue legislador en el periodo 2011-2016; y Moyano en el 2001-2006 y 2006-2011.

Los congresistas de la bancada naranja se presentan a la contienda electoral, pese a que esta configura una de las más cuestionadas en el último periodo legislativo (2021-2026), ya sea por las reformas que respaldaron o por el blindaje a la expresidenta Dina Boluarte. Recordemos que en un inicio no apoyaron el pedido de vacancia que terminó por retirar del cargo a la investigada por el caso Rólex en octubre de este año. Ante de ello fueron la bancada que se opuso sistemáticamente a las siete solicitudes de vacancia presidencial presentadas contra Boluarte.

Reformas legislativas cuestionadas respaldadas por Fuerza Popular

A parte del blindaje a la expresidenta, la bancada naranja ha sido cuestionada por el respaldo a reformas legislativas que, en la práctica, perjudicaban a la población.

Una de ellas es la Ley de modernización del sistema de pensiones, esta norma reforma el sistema previsional e introduce cambios como la inclusión de afiliación obligatoria para mayores de 18 años, nuevas reglas para independientes y apertura a gestores privados de pensiones. Esto generó protestas y críticas por considerarse una “Ley Pro-AFP” y perjudicial para los trabajadores jóvenes y sectores informales.

También apoyaron la "Ley Anti ONG", como se denominó popularmente. Se trata de una reforma promovida desde el Ejecutivo y que amplía los poderes de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para regular y sancionar a las organizaciones no gubernamentales que manejan cooperación internacional. Ha sido catalogada como defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil como un ataque a la independencia de las ONG y al derecho de estas a litigar contra el Estado, pues podría limitar su capacidad de defensa legal.

Se suma a esta lista, la Ley de Amnistía para policías, militares y otros por violaciones a derechos humanos. Esta norma beneficia directamente a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000. Se considera que otorga impunidad y obstaculiza la justicia para las víctimas de graves violaciones.

La bancada de Fuerza Popular apoyó en bloque esta iniciativa, en su segunda votación en la Comisión Permanente del Congreso, con los votos de los parlamentarios Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano.

A su vez, la Comisión de Constitución presidida en ese entonces por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, ha promovido proyectos para reintroducir la inmunidad parlamentaria, eliminada en 2021, lo que impacta en la rendición de cuentas y privilegios de los legisladores.

Casi toda la bancada de Renovación Popular quiere volver

Por otro lado, la segunda organización política que incluye a más congresistas como candidatos en los próximo comicios es Renovación Popular.

El partido de López Aliaga integra a 11 parlamentarios aspirando a ocupar un curul. Nueve pertenecen actualmente a la bancada celeste, conformada a la fecha por 11 miembros, mientras que los dos restantes provienen de la bancada Honor y Democracia. Se trata de José Cueto y Gladys Echaíz, quienes fueron parte de la bancada de Renovación hasta su renuncia en mayo del 2024.

De los 11, cuatro postulan para el cargo de senador, mientras que siete para el de diputado. Norma Yarrow postula como diputada y también forma parte de la plancha presidencial como primera vicepresidenta, siendo esta conformada por Rafael López Aliaga (presidencia) y Jhon Ramos (segunda vicepresidencia).

Quienes postulan para la Cámara de Senadores son: María Jáuregui Martínez, Alejandro Muñante, Gladys Echaíz y José Cueto. En tanto, quienes van por la Cámara de Diputados son: Diego Bazán, Miguel Ángel Ciccia, María Jessica Córdova, Esdras Medina, Cheryl Trigozo y Jorge Zeballos.

Patricia Chirinos, quien fue una de las voceadas como senadora y que anunció que postularía el 2026, no figura en el portal del JNE. Esto se podría deber a que su información se presentó de forma física. Noelia Herrera no busca su reelección en ningún cargo.

Al igual que Fuerza Popular, Renovación no está libre de cuestionamientos y también fue una de las agrupaciones que respaldó a Boluarte.

Durante los primeros intentos de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte —incluidos los años 2023 y 2024— Renovación Popular formó parte del bloque que votó en contra de admitir o avanzar con esas mociones.

Tampoco se libran de la promoción a normas perjudiciales. La bancada, a través de congresistas como Esdras Medina, Noelia Herrera y Diego Bazán, exigió una segunda votación para tipificar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, proponiendo endurecer penas, incluso con cadena perpetua, para sicariato, secuestro, extorsión y otros delitos graves. Si bien ello resultaría beneficioso en temas de seguridad ciudadana, el terrorismo urbano también podría afectar a quienes ejercen su derecho a la protesta.

Además, la bancada respaldó y exigió la reglamentación inmediata de la Ley APCI fortalece la supervisión de ONG y recursos de cooperación internacional, argumentando que se necesita mayor transparencia.

Nueve congresistas de APP pretenden reelegirse

Finalmente, Alianza para el Progreso es el tercer partido que incluye el mayor número de parlamentarios en sus filas al 2026.

Actualmente, la bancada incluye a 17 miembros. De ese total, nueve participarán en los comicios por el partido de César Acuña. El resto no postulará exceptuando a Roberto Chiabra, quien se presenta a las elecciones como candidato a la presidencia y al Senado con la alianza Unidad Nacional.

De los nueve, siete postulan a la Cámara de Senadores y dos a la de diputados. Alejandro Soto Reyes además de diputado forma parte de la plancha presidencial, conformada por César Acuña Peralta, con Jessica Tumi como primera vicepresidenta y Soto como segundo vicepresidente.

Postulan al Senado, Lady Camones, José Luis Elías, Luis Kamiche, Jorge Alfonso Marticorena, Magaly Ruíz, Eduardo Salhuana y Rosio Torres. En tanto, van como diputados, Elva Julón Irigoín y Soto Reyes.

Desde la llegada de Dina Boluarte a la Presidencia, en diciembre de 2022, el Parlamento ha puesto en agenda al menos 59 mociones de vacancia, censura e interpelación en su contra o contra integrantes de su gabinete. Un informe de OjoPúblico indica que la bancada de Alianza para el Progreso (APP), encabezada por César Acuña, ha actuado como principal sostén del Ejecutivo, al respaldarlo en el 85 % de esas votaciones.

88 congresistas postularán a las Elecciones 2026

En total, son 88 legisladores los que buscan reelegirse. Además de Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, son 13 las agrupaciones políticas que participan de la contienda electoral las que integran en sus filas a algún actual parlamentario.

Perú Libre incluye a ocho congresistas. Todos postulan por un puesto en el Senado. Se trata de Waldemar Cerrón; Flavio Cruz, quien también integra la plancha presidencial como primer vicepresidente; Américo Gonza, Isacc Mita Alanoca, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, Abel Reyes y María Taipe.

En Podemos Perú se encuentran también ocho parlamentarios. Postula al Parlamento Andino, Rosselli Amuruz. Van a la Cámara de Senadores Karol Fonseca, José Williams, quien también forma parte de la plancha presidencial como presidente; mientras que para el Diputado se candidatean Luis Aragón, Alejandro Cavero, Diana Gonzales, Ariadna Tudela, quien también forma parte de la fórmula presidencial como segunda vicepresidenta.

Juntos por el Perú presenta 7 legisladores. Roberto Sánchez como presidente y diputado. Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Margot Palacios, Jaime Quito, Silvana Robles y Elías Varas, como aspirantes al Senado.

Finalmente, de las organizaciones con actual representación en el Parlamento está Somos Perú. El partido incluye a Alfredo Azurin y Ana Zegarra para la Cámara de Diputados y a Elizabeth Hermosilla, Jorge Morante, Alex Paredes, Héctor Valer para la de Senadores.

Después, con dos congresistas cada uno siguen la alianza electoral Venceremos, Perú Primero, Sí Creo, Progresemos y Cooperación Popular. Con un legislador en sus filas, Ahora Nación, País para Todos y Unidad Nacional.

Congresistas que postularán con Fuerza Popular el 2026

Congresista Candidatura principal 1. Alejandro Aguinaga Recuenco Senador 2. Arturo Alegría García Diputado 3. Rosangella Barbarán Reyes Diputado 4. Ernesto Bustamante Donayre Senador 5. Eduardo Castillo Rivas Diputado 6. Nilza Chacón Trujillo Senador 7. María del Pilar Cordero Jon Tay No postula 8. Víctor Flores Ruíz Senador 9. Raúl Huamán Coronado Senador 10. Mery Infantes Castañeda Diputado 11. David Jiménez Heredia Senador 12. Carmen Patricia Juárez Gallegos Senador 13. Jeny Luz López Morales Senador 14. Martha Lupe Moyano Delgado Senador 15. Auristela Ana Obando Morgan Diputado 15. Tania Ramírez García Diputado 17. César Revilla Villanueva Diputado 18. Fernando Rospigliosi Capurro Senador 19. Magally Santisteban Suclupe No postula 20. Héctor Ventura Angel Senador 21. Cruz María Zeta Chunga Diputado

Congresistas que postularán con Renovación Popular el 2026

Congresista Candidatura principal 1. Diego Bazán Calderón Diputado 2. Patricia Chirinos Venegas No postula o aún no figura en el JNE 3. Miguel Ángel Ciccia Vásquez Diputado 4. María Jessica Córdova Lobatón Diputado 5. Noelia Herrera Medina No postula 6. María Jáuregui Martínez de Aguayo Senador 7. Esdras Medina Minaya Diputado 8. Alejandro Muñante Barrios Senador 9. Cheryl Trigozo Reátegui Diputado 10. Norma Yarrow Lumbreras Plancha presidencial y Diputado 11. Jorge Zeballos Aponte Diputado Gladys Echaíz de Honor y Democracia Senador José Cueto de Honor y Democracia Senador

Congresistas que postularán con APP el 2026