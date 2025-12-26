HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

La influencer Darinka Ramírez lanzó un potente mensaje cuando cuestionaron si el padre de su segunda hija viviría en el departamento que paga Jefferson Farfán.

El 25 de diciembre, Darinka Ramírez sorprendió al anunciar que espera a su segunda hija.
El 25 de diciembre, Darinka Ramírez sorprendió al anunciar que espera a su segunda hija. | Foto: composición LR/YouTube/ATV

Darinka Ramírez defiende públicamente al padre de su segunda hija. En plena Navidad, la influencer reveló con emoción que estaba embarazada. Aunque no confirmó la identidad de su nueva pareja, dejó en claro que vivía junto a él y a su primera heredera —fruto de su relación con Jefferson Farfán— una etapa renovada de mucho amor e ilusión.

En medio de la celebración por la llegada de su bebé, no faltaron comentarios relacionados con la 'Foquita'. Ante ello, la empresaria respondió con firmeza y resaltó el apoyo que recibe de su actual compañero de vida, quien, indica, se hace cargo incluso de su pequeña Luana.

Darinka Ramírez defiende al padre de su segunda hija tras comentarios sobre Jefferson Farfán

Todo ocurrió cuando una internauta comentó el anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez y mencionó tanto al actual novio de la empresaria como a Jefferson Farfán. En su mensaje, la usuaria aludió al departamento que el exfutbolista costea para que Luana —nacida en 2022— viva con comodidad. "Uy, ahora vivirán los tres en el departamento que paga Farfán", escribió en un mensaje acompañado de emojis de risa.

Lejos de perder la calma, la influencer respondió con firmeza. "¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre", expresó. De esta manera, Darinka dejó en claro su respaldo al hombre con quien espera a su segunda bebé y destacó el compromiso que él ha asumido en su vida familiar.

Darinka Ramírez defiende al padre de su segunda hija tras comentario sobre Jefferson Farfán. Foto: captura Instagram

Darinka Ramírez defiende al padre de su segunda hija tras comentario sobre Jefferson Farfán. Foto: captura Instagram

"El amor vuelve a florecer en mi vida": Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo

El 25 de diciembre, en plena celebración navideña, Darinka Ramírez anunció con alegría que espera a su segundo bebé. La empresaria confirmó la noticia días después de que comenzara a especularse sobre un posible embarazo, al ser vista con una ligera 'pancita' durante el cumpleaños de su heredera con Jefferson Farfán.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija", expresó la influencer en un emotivo mensaje que acompañó con fotografías junto a su primogénita y un hombre que sería su nueva pareja, cuya identidad aún mantiene en reserva. Ramírez también reveló que su pequeña 'Lu' está entusiasmada con la llegada de la bebé y sueña con convertirse en la mejor hermana del mundo, mientras toda la familia se prepara para recibir a la nueva 'princesa'.

