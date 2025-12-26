HOYSuscripcion LR Focus

Política

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

La excongresista cuestiona que la Comisión Permanente programe el debate del informe que propone una sanción de diez años sin haberle cursado una citación formal, lo que —advierte— vulnera su derecho a la defensa y refuerza las sospechas de una maniobra política desde el Congreso.

Comisión Permanente no habría hecho llegar citación, alerta Mirtha Vásquez. Foto: Marco Cotrina / LR
Comisión Permanente no habría hecho llegar citación, alerta Mirtha Vásquez. Foto: Marco Cotrina / LR

Mirtha Vásquez alertó que la Comisión Permanente del Congreso evaluará este lunes 29 de diciembre el informe final de una denuncia constitucional que recomienda su inhabilitación por diez años, pese a que no ha sido notificada formalmente por ninguna vía legal.

Vásquez señaló que tomó conocimiento de la sesión únicamente a través de las redes sociales y de comunicados públicos del Parlamento, lo que, a su juicio, evidencia una grave irregularidad en el procedimiento seguido en su contra.

La también expremier remarcó que no ha recibido notificación en su domicilio ni por correo electrónico, mecanismo por el cual el propio Congreso venía comunicándole resoluciones previas, situación que le impide ejercer una defensa adecuada.

El caso, reactivado tras permanecer archivado desde el 2021, se da en un contexto político marcado por la proximidad del proceso electoral, lo que ha encendido las alertas sobre un posible uso del control parlamentario con fines sancionadores.

Mirtha Vásquez denuncia vulneración al derecho a la defensa

Mirtha Vásquez sostuvo que resulta “extraño y preocupante” que la Comisión Permanente haya agendado el debate del informe final sin verificar previamente si la denunciada fue válidamente notificada, tal como exige el debido proceso parlamentario.

Explicó que actualmente no cuenta con abogado ni defensa técnica, precisamente porque nunca recibió comunicación oficial del Congreso, y que los días feriados complican aún más la posibilidad de preparar una estrategia legal adecuada.

La ex congresista cuestionó la premura con la que se impulsa el caso, recordando que la denuncia fue presentada por Manuel Merino en el 2021 y permaneció sin avances sustanciales durante varios años.

Aunque evitó hacer afirmaciones categóricas, Vásquez advirtió que la coincidencia entre la reactivación del proceso y el anuncio de posibles candidaturas resulta preocupante, pues la inhabilitación impediría su participación en futuros comicios.

¿Por qué el Congreso busca inhabilitar a Mirtha Vásquez?

La denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez se originó cuando ejercía la presidencia del Congreso y la acusa de presuntas infracciones constitucionales y delitos de función, entre ellos negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

Uno de los principales cargos apunta a un supuesto aumento irregular de sueldos; sin embargo, el expediente detalla que se trató de ascensos administrativos que nunca se ejecutaron y que fueron anulados días después, sin que ningún trabajador resultara beneficiado.

Incluso, un informe de la Contraloría General de la República recomendó archivar este extremo al no encontrar elementos suficientes, documento que, según la ex parlamentaria, fue ignorado durante la elaboración del informe final.

Pese a la ausencia de pruebas concluyentes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe que propone la inhabilitación por diez años, el cual ahora será evaluado por la Comisión Permanente y, de ser aprobado, pasaría al Pleno del Congreso.

