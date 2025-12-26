HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNE confirma que Acción Popular queda fuera de las Elecciones 2026: Pleno rechazó pedido de nulidad

El JNE declaró improcedente el recurso presentado por la dirigencia de Acción Popular para revertir la anulación de sus elecciones internas y ordenó el archivo definitivo del caso, dejándolo sin opción de participar en las elecciones 2026.

El JNE ratificó la exclusión de Acción Popular de las elecciones 2026 tras declarar improcedente el recurso que buscaba revertir la nulidad de sus comicios internos. Foto: composición LR
El JNE ratificó la exclusión de Acción Popular de las elecciones 2026 tras declarar improcedente el recurso que buscaba revertir la nulidad de sus comicios internos. Foto: composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Acción Popular no participará en las elecciones 2026, luego de que el Pleno rechazara el pedido de nulidad presentado por el partido contra la resolución que invalidó sus comicios internos. La decisión ratifica la exclusión definitiva de la agrupación del proceso electoral.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
El máximo organismo electoral declaró improcedente el recurso interpuesto por el personero legal titular, Fernando Luis Arias Stella Castillo, y el secretario general nacional, Juan José Abad Cabrera, quienes buscaban revertir la anulación de las elecciones primarias del partido.

Con esta resolución, el JNE dispuso el archivo definitivo del expediente, al precisar que sus fallos tienen carácter inapelable y constituyen cosa juzgada en sede electoral, conforme a la Constitución y su Ley Orgánica.

La medida deja sin efecto cualquier posibilidad de que Acción Popular presente candidatos a la Presidencia, el Congreso u otros cargos de elección popular en los comicios generales del 2026, al haberse vencido los plazos del cronograma electoral.

Acción Popular queda sin candidatos tras agotarse los plazos del cronograma electoral

En su recurso, Acción Popular alegó presuntas vulneraciones al debido proceso, al principio de legalidad y al derecho constitucional de elegir y ser elegido, argumentos que fueron descartados por el  JNE.

El colegiado recordó que el artículo 181 de la Constitución establece que sus decisiones son definitivas, mientras que su Ley Orgánica señala que los fallos del Pleno constituyen cosa juzgada firme en materia electoral.

La exclusión del partido no responde solo a la nulidad de sus internas, sino también a la imposibilidad material de subsanar el proceso, debido al vencimiento de los plazos establecidos en el cronograma oficial.

Con esta resolución, Acción Popular queda formalmente fuera de carrera y sin representación en las elecciones 2026, en medio de una profunda crisis interna marcada por disputas, cuestionamientos y fallas en su organización partidaria.

