El narcotráfico y la minería ilegal han impactado en la Amazonía peruana

En la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, el narcotráfico, la minería de oro ilegal, la tala de bosques y las bandas criminales han puesto en peligro esa región de selva tropical que rebosa de vida silvestre y recursos naturales.

Es sin duda un foco de actividad ilícita. Mafias internaciones con sicarios a sus servicios talan bosques para cultivar coca, abrir pistas clandestinas y construir campamentos con laboratorios para transformar la cocaína.

Cada vez más, estas redes se están diversificando hacia el narcotráfico y la extracción de oro, en parte porque estas actividades les permiten blanquear dinero proveniente del tráfico de cocaína.

En la última semana, en una contundente operación binacional entre Perú y Brasil, tropas policiales y militares de ambos países lograron la destrucción de más de 9 toneladas de droga (pasta básica de coca, sulfato de cocaína y PBC líquida) en esa región fronteriza.

La acción, desarrollada bajo el Plan de Operaciones Amazonía 2025, representa un duro golpe a las economías ilícitas que financian la violencia en la selva. De acuerdo a los agentes de la Dirandro, las intervenciones generaron una afectación económica de 1,473,000 dólares a las organizaciones criminales, debilitando significativamente su logística, capacidad operativa y poder económico en la zona fronteriza.

Pero, mientras las autoridades destacaron que este golpe al narcotráfico representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en la Amazonía, también advirtieron que es una región vulnerable por su geografía y cercanía a fronteras internacionales.

Y es que, aunque Colombia ha sido el epicentro del cultivo de coca en Sudamérica, la producción de cocaína se disparó en Perú, donde se elabora más de 800 toneladas al año pasado, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El cultivo se ha desplazado a territorios que colindan con Brasil y Colombia, una región extensa donde prosperan nuevas variantes. La región de Ucayali también registra el mayor aumento de cultivos, junto con pistas de aterrizaje clandestinas y rutas de salida de drogas, según un informe de Amazon Watch elaborado por Ricardo Soberón, exdirector de Devida. Incluso, el año pasado se identificó hasta 128 pistas clandestinas habilitadas en seis regiones de la selva peruana.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio destacó que, al cierre del 2025, el Perú concretó la destrucción de más de 55.6 toneladas de droga decomisadas por la Policía Nacional, como resultado de las operaciones ejecutadas de manera sostenida en todo el territorio nacional contra el narcotráfico.

“En todos los espacios donde el crimen intenta avanzar, hemos pasado de la defensiva a la ofensiva, en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos por el presidente, José Jerí”, enfatizó.

DESBORDE CRIMINAL

El Perú está atravesando por el mayor desborde criminal de su historia, advierte el exministro del Interior, Rubén Vargas.

“Observamos dos escenarios entremezclados, pero al mismo tiempo con rasgos propios: 1) las estructuras criminales predatorias/urbanas, donde la extorsión es el delito de mayor incidencia, y 2) las economías ilegales, particularmente del oro y la cocaína, con brazos armados cada vez más robustos”, analiza.

Según reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), al 2024 los principales países productores de coca (Colombia, Perú y Bolivia) registran más de 355 mil hectáreas de cultivo de hoja de coca, articuladas principalmente al negocio de la cocaína.

Esta cantidad de materia prima es un récord histórico en el negocio global de la fabricación de drogas cocaínicas. En los 70 años de guerra contra las drogas, nunca tuvimos tanta coca, nunca produjimos tanta cocaína como ahora, afirma Vargas.

Añade que, además de los mercados tradicionales de la cocaína (Estados Unidos y Europa), se reporta el aumento del consumo en nuevos mercados (Sudáfrica, Asia y, especialmente, Brasil).

El reporte del consumo mundial de drogas calculó que cerca de cinco millones de brasileños consumen cocaína. Un mercado de esta magnitud (similar al europeo), dentro de nuestro vecindario, definitivamente está cambiando el mapa de la narcococa en el Perú, advierte el exministro.

Vargas también sostiene que en los últimos cinco años observamos que las zonas de mayor crecimiento (por encima del 100%) corresponden a las cuencas de los ríos Amazonas (Loreto), Ucayali y Pichis Palcazu (Huánuco). “Si colocamos en un mapa estas zonas de producción encajarán perfectamente con la principal ruta fluvial de los mencionados ríos, que conectan como una autopista fluvial, libre de todo control policial, con el norte de Brasil (Manaos)”, detalla.

Precisamente, desde el 2021, según los reportes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, se registran incursiones de grupos armados de la organización criminal de origen brasileño denominado Comando Vermelho, controlando el tránsito de cocaína de Perú hacia Brasil.

Esta estructura criminal es una de las más grandes y peligrosas de Brasil. Su negocio habitual es, además de las drogas, el oro, la trata de personas y las extorsiones.

LA AMENAZA DEL ORO

“La minería ilegal es una actividad ilícita transfronteriza, porque ese mineral que se extrae ilegalmente, está saliendo por nuestras fronteras. Y ahí es que se generan organizaciones criminales que extraen los minerales”, afirma Karina Garay, exfiscal y vocera del Observatorio de Minería Ilegal.

Sostiene que en 2024, un informe del MAAP ya había identificado que numerosas concesiones mineras se ubicaban dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que representa un riesgo significativo para reservas indígenas territoriales.

Este año, tras el análisis de 1.066 nuevas concesiones mineras, se halló que 136 de ellas coinciden con territorios de comunidades nativas; 48 se superponen con áreas protegidas; tres afectan directamente a reservas indígenas; y más de 690 se sitúan sobre cuerpos de agua.

La minería ilegal en la Amazonía peruana está estrechamente vinculada al crimen organizado trasnacional, como lo confirma la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en su informe “Amazonía en disputa”. En la región operan al menos 17 grupos armados y redes criminales que han escalado el problema de un conflicto social a un desafío de seguridad y orden público.

GOLPE A LAS MAFIAS

Entre tanto, en la operación binacional Perú Brasil realizada del 10 al 21 de diciembre no solo se incineraron 9.198 kilos de droga sino también 41 mil 551 kilos de insumos. Asimismo, se neutralizaron diez campamentos ilegales y 11 narcolaboratorios para elaborar cocaína.

Asimismo, las fuerzas del orden destruyeron 4 pistas de aterrizaje clandestinas, se incautaron 10 armas de fuego con municiones, una embarcación fluvial, 23 equipos de comunicación y destruyeron 8 embarcaciones fluviales y una motocicleta.

Según estimaciones de la Dirandro, este resultado afecta directamente las finanzas de los narcotraficantes, que dejarán de percibir alrededor de 3 millones 360 mil soles provenientes del narcotráfico.