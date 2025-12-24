HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Política

Elecciones 2026: 35 partidos inscribieron sus listas presidenciales, solo Primero La Gente no aparece al cierre del plazo

El Jurado Nacional de Elecciones cerró el plazo para la inscripción de listas con miras a los comicios de 2026. Según información del portal del JNE, Primero La Gente de Marisol Pérez Tello no logró registrar su nómina dentro del plazo establecido y quedaría fuera de las elecciones.

Partidos políticos presentaron su inscripción ante el JEE para las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR
Partidos políticos presentaron su inscripción ante el JEE para las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró el plazo para la inscripción de listas rumbo a las elecciones generales 2026 y dio inicio a la etapa de revisión. Según datos de la web del JNE, las listas del partido Primero La Gente no aparecen dentro del plazo establecido, por lo que no participaría en la siguiente fase del proceso electoral, mientras se abre el periodo de tachas y eventuales apelaciones conforme al cronograma electoral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que hasta el cierre del proceso se registraron 69 963 hojas de vida y 432 listas de candidatos. Hasta el momento, la gran mayoría ha logrado presentar al 100 % sus fórmulas. Unas tres han presentado las listas de manera física y esta información se actualizará cuando se concluya el escaneo”, precisó.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Partidos que inscribieron listas presidenciales

Entre las organizaciones políticas que sí lograron inscribir sus listas figuran: Fuerza Popular; Alianza para el Progreso; Renovación Popular; Avanza País; Podemos Perú; Partido Morado; Perú Libre; Juntos por el Perú; Somos Perú; Partido Aprista Peruano; Perú Primero; Frente de la Esperanza 2021; Un Camino Diferente; Perú Moderno; Libertad Popular; Partido Patriótico del Perú; Demócrata Verde; Ahora Nación; País para Todos; Salvemos al Perú; Integridad Democrática; Cooperación Popular; Fuerza y Libertad; Partido del Buen Gobierno; Partido Democrático Federal; Progresemos; PRIN; Partido de los Trabajadores y Emprendedores; Partido Cívico Obras; Perú Acción; Demócrata Unido Perú; Unidad Nacional; SiCreo; Venceremos; y Perú Acción Popular.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

LEER MÁS
JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

LEER MÁS
Elecciones 2026: 34 partidos inscriben hasta el momento sus planchas presidenciales ante el JNE

Elecciones 2026: 34 partidos inscriben hasta el momento sus planchas presidenciales ante el JNE

LEER MÁS
Prófugo Vladimir Cerrón se inscribe como candidato presidencial por Perú Libre

Prófugo Vladimir Cerrón se inscribe como candidato presidencial por Perú Libre

LEER MÁS
ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

LEER MÁS
JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025