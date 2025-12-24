Elecciones 2026: 35 partidos inscribieron sus listas presidenciales, solo Primero La Gente no aparece al cierre del plazo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró el plazo para la inscripción de listas rumbo a las elecciones generales 2026 y dio inicio a la etapa de revisión. Según datos de la web del JNE, las listas del partido Primero La Gente no aparecen dentro del plazo establecido, por lo que no participaría en la siguiente fase del proceso electoral, mientras se abre el periodo de tachas y eventuales apelaciones conforme al cronograma electoral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante una conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que hasta el cierre del proceso se registraron 69 963 hojas de vida y 432 listas de candidatos. Hasta el momento, la gran mayoría ha logrado presentar al 100 % sus fórmulas. Unas tres han presentado las listas de manera física y esta información se actualizará cuando se concluya el escaneo”, precisó.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Partidos que inscribieron listas presidenciales

Entre las organizaciones políticas que sí lograron inscribir sus listas figuran: Fuerza Popular; Alianza para el Progreso; Renovación Popular; Avanza País; Podemos Perú; Partido Morado; Perú Libre; Juntos por el Perú; Somos Perú; Partido Aprista Peruano; Perú Primero; Frente de la Esperanza 2021; Un Camino Diferente; Perú Moderno; Libertad Popular; Partido Patriótico del Perú; Demócrata Verde; Ahora Nación; País para Todos; Salvemos al Perú; Integridad Democrática; Cooperación Popular; Fuerza y Libertad; Partido del Buen Gobierno; Partido Democrático Federal; Progresemos; PRIN; Partido de los Trabajadores y Emprendedores; Partido Cívico Obras; Perú Acción; Demócrata Unido Perú; Unidad Nacional; SiCreo; Venceremos; y Perú Acción Popular.