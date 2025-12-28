HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Política

JEE declara inadmisible plancha presidencial de Carlos Espá: Sí Creo tiene dos días para subsanar errores

El Jurado Electoral Especial (JEE) detectó que Carlos Espá y su fórmula presidencial no presentaron sus hojas de vida al momento de inscribirse. Además, el JEE alertó que tampoco se adjuntó la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026.

Carlos Espá y su candidatura en peligro tras observaciones del JEE. Foto: Pamela Arroyo/La República
Carlos Espá y su candidatura en peligro tras observaciones del JEE. Foto: Pamela Arroyo/La República

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la plancha presidencial del partido político Sí Creo, integrada por Carlos Espá, Alejandro Santa María y Melitza Yanzhich con miras a las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con la Resolución N.º. 08798-2025-JEE-LIC1/JNE, los tres miembros de la lista de presidente y vicepresidentes no presentaron su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). EL JEE considera que resulta imprescindible que los integrantes del partido presenten dicha documentación para que puedan ser fiscalizadas posteriormente.

De igual forma, el organo electoral detectó que la fórmula presidencial no adjuntó la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones 2026. En la mencionada documentación también se podría verificar si alguno de los aspirantes cuenta con deuda pendiente de reparación civil.

Además, el JEE le recordó a la organización que los documentos a presentar deben estar llenados, firmados y con la huella dactilar de cada candidato y el personero legal. Asimismo, la fecha de suscripción del trámite debe ser en fecha igual o posterior a la confirmación del registro de la hoja de vida en el sistema informático.

"Resulta imprescindible que las mismas sean subsanadas con su presentación", ordenó el JEE.

En ese sentido, el organismo le otorgó dos días al partido para que subsane los errores detectados, bajo apercibimiento de que, si no lo hace, se excluirá al candidato de las Elecciones Generales. La decisión del JEE fue subido al portal el viernes 26 de diciembre y notificado el 27.

Decisión del JEE de declarar inadmisible candidatura de Carlos Espá.

Ciudadanos de Tacna borran pintas de Sí Creo tras anuncio de candidatura de Jorge Montoya: “No más a los terruqueadores”

En una muestra de rechazo hacia la candidatura al Senado del congresista Jorge Montoya, un grupo de ciudadanos de la heroica ciudad de Tacna se movilizó este jueves para retirar la propaganda política del partido "Sí Creo", cuyo candidato presidencial es el periodista Carlos Espá.

Junto con brochas, pintura blanca y baldes, los manifestantes recorrieron diversos sectores de la ciudad para cubrir las pintas que promocionaban el logo y el nombre del partido político. El acto, registrado en video y difundido en redes sociales, muestra a los ciudadanos borrando los muros bajo la consigna: "No más a los terruqueadores. No más al traidor del pueblo. No más a Montoya que no nos representa".

