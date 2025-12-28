HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas EN VIVO HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Universitario y Regatas protagonizará el último partido del año en la Liga Peruana de Vóley. Conoce todos los detalles del compromiso que arrancará a las 5.00 p. m. 

Regatas y Universitario jugarán desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/X
Regatas y Universitario jugarán desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/X

El cierre de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 tendrá como protagonistas a Universitario y Regatas, quienes jugarán hoy desde las 5.00 p. m. El escenario para el partido entre cremas y chorrillanas será el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con transmisión a través de Latina TV (canal 2) y la plataforma digital de la FPV. La República ofrecerá la cobertura completa de cada set y el resultado final.

Las Pumas afrontarán este partido con el envión anímico de haber recibido el fallo a favor en su reclamo contra Alianza Lima, el cual aún debe ser ratificado en una segunda instancia. Por lo pronto, su misión será sumar de a tres frente a las chorrillanas, que vienen de perder ante Circolo.

PUEDES VER: Liga 1 se viste de gala para cerrar la temporada: candidatos y categorías de los premios con Alianza Lima y Universitario

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?

El esperado partido se jugará mañana en el imponente Polideportivo Lucha Fuentes desde las 5:00 pm. La República Deportes te juega los horarios para que puedas ver el duelo desde diferentes lugares.

  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Chile: 6:00 pm
  • Argentina y Brasil: 7:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm

¿Dónde ver Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Además, vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Es importante destacar que La República Deportes también llevará todas las incidencias del partido.

Historial entre Universitario y Regatas por la Liga Peruana de Vóley

Universitario sufrió una derrota de 3-0 ante Alianza Lima en la novena fecha del torneo, aunque el resultado aún está pendiente de resolución por parte de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), debido a un reclamo presentado por el club merengue. Por otro lado, Regatas se presenta a este duelo tras perder 3-1 frente a Circolo Sportivo Italiano. Sin duda, un partidazo a la vista e incluso el historial es parejo.

  • 07/05/2025 | Regatas 3-0 Universitario – Liga Vóley, fase 1
  • 04/05/2025 | Regatas 2-3 Universitario – Liga Vóley, fase 1
  • 24/04/2025 | Regatas 3-0 Universitario – Liga Vóley, fase 1

PUEDES VER: Universitario en el mercado de fichajes 2026: últimas renovaciones, altas y bajas del tricampeón peruano

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para ver el Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?

  • General - Primera etapa: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles
  • Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles
  • Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Pronóstico de Universitario vs Regatas

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Universitario es el favorito.

  • Betsson: gana Universitario (1,17), gana Regatas (4,10)
  • 1XBet: gana Universitario (1,16), gana Regatas (4,29)
  • Doradobet: gana Universitario (1,17), gana Regatas (4,00).
