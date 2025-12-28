El cierre de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 tendrá como protagonistas a Universitario y Regatas, quienes jugarán hoy desde las 5.00 p. m. El escenario para el partido entre cremas y chorrillanas será el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con transmisión a través de Latina TV (canal 2) y la plataforma digital de la FPV. La República ofrecerá la cobertura completa de cada set y el resultado final.

Las Pumas afrontarán este partido con el envión anímico de haber recibido el fallo a favor en su reclamo contra Alianza Lima, el cual aún debe ser ratificado en una segunda instancia. Por lo pronto, su misión será sumar de a tres frente a las chorrillanas, que vienen de perder ante Circolo.

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?

El esperado partido se jugará mañana en el imponente Polideportivo Lucha Fuentes desde las 5:00 pm. La República Deportes te juega los horarios para que puedas ver el duelo desde diferentes lugares.

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Chile: 6:00 pm

Argentina y Brasil: 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

¿Dónde ver Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Además, vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Es importante destacar que La República Deportes también llevará todas las incidencias del partido.

Historial entre Universitario y Regatas por la Liga Peruana de Vóley

Universitario sufrió una derrota de 3-0 ante Alianza Lima en la novena fecha del torneo, aunque el resultado aún está pendiente de resolución por parte de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), debido a un reclamo presentado por el club merengue. Por otro lado, Regatas se presenta a este duelo tras perder 3-1 frente a Circolo Sportivo Italiano. Sin duda, un partidazo a la vista e incluso el historial es parejo.

07/05/2025 | Regatas 3-0 Universitario – Liga Vóley, fase 1

04/05/2025 | Regatas 2-3 Universitario – Liga Vóley, fase 1

24/04/2025 | Regatas 3-0 Universitario – Liga Vóley, fase 1

¿Cuánto cuestan las entradas para ver el Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley?

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Pronóstico de Universitario vs Regatas

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Universitario es el favorito.