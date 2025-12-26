HOYSuscripcion LR Focus

Política

Universidades Públicas rechazan designación de nuevo superintentende de la Sunedu y no lo renococerán

Luego de que el Gobierno de José Jerí nombrara a Vicente Espinoza como nuevo superintendente de la Sunedu, pese a los cuestionamientos en su contra, la Asociación de Universidades Públicas rechazó esta designación. La entidad sostuvo que el proceso se realizó sin la participación de los representantes de esta institución.

Eligen a Vicente Espinoza Santillán como nuevo superintendente de Sunedu
El último martes 23, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) nombró a Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la entidad, pese a los cuestionamientos. Ante esta decisión, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú rechazó la designación y sostuvo que el proceso se realizó sin la participación de los representantes de esta institución.

“Las universidades públicas comunican de manera expresa que desconocerán cualquier designación de un superintendente de la Sunedu que se apruebe mañana o en fechas posteriores, si esta se realiza sin la participación efectiva de los representantes legítimos de las universidades públicas y de los colegios profesionales, prevista para febrero de 2026", se lee en el comunicado.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

Asimismo, cuestionaron la prisa por elegir al superintendente y criticaron que no se respete la voluntad democrática de los colegios profesionales y de las universidades públicas, por lo que sugieren que existirían otros intereses detrás de este nombramiento.

“Diversos medios de comunicación han señalado al Ministerio de Educación y a grupos de interés como responsables directos de este escenario. Corresponde que, de no ser cierto, salgan a desmentirlo de manera pública y categórica. De igual forma, el primer ministro, Ernesto Álvarez, así como Ernesto Atién (Concytec), tienen el deber de pronunciarse de inmediato, pues su silencio, en estas circunstancias, resulta sumamente grave y compromete la credibilidad del Estado frente al sistema universitario”.

Sunedu elige nuevo superintendente

Vicente Paul Espinoza Santillán es doctor en Derecho, magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su designación ha generado críticas debido a su cercanía con el exsuperintendente Manuel Castillo, periodo en el que se impulsaron cambios al modelo de licenciamiento universitario que diversos sectores han calificado como una contrarreforma universitaria.

Asimismo, Ojo Público informó que la pareja del hijo de Espinoza Santillán y su suegro registran órdenes de servicio en la Sunedu que superan los 100.000 soles.

Sergio Espinoza, hijo del actual superintendente, sostuvo una relación sentimental con María Lilia Alarcón, quien recibió nueve órdenes de servicio de la entidad por un monto que supera los 54.000 soles, entre junio de 2023 y septiembre de 2024.

Además, Rubén Salcedo, suegro de Espinoza, obtuvo dos órdenes de servicio en la Sunedu por más de 60.000 soles entre marzo y julio de 2023. Aunque estos contratos se concretaron antes de que Espinoza asumiera funciones en la institución, el medio advirtió que Salcedo había registrado al menos 17 visitas al entonces superintendente Manuel Castillo.

