Política

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

La expareja del candidato presidencial tuvo que demandarlo por negarse a abonar los alimentos del niño, y cuando la primera sentencia salió a favor de la madre, César Acuña apeló. Pero el juzgado ratificó la resolución que lo obliga a asistirlo mensualmente.

Ex pareja de César Acuña tuvo que recurrir al Poder Judicial para ratificar la sentencia por pensión de alimentos. Foto: difusión | César Acuña Peralta | Alianza por el Progreso | APP

El partido de propiedad del candidato presidencial César Acuña Peralta, Alianza para el Progreso (APP), emitió un comunicado para señalar que este nunca desatendió al último de sus hijos que tuvo durante la relación que mantuvo con su expareja Jenny Gutiérrez Vaisman.

“​En la Hoja de Vida que el candidato presidencial ha acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), declaró de forma transparente que está cumpliendo una sentencia judicial confirmada”, señala el comunicado

Los candidatos presidenciales, así como los que aspiran al Senado y a Diputados, están obligados a consignar sentencias judiciales en sus Hojas de Vida, por lo que la información que consignó Acuña es en cumplimiento de dicho mandato.

Según el mismo comunicado de APP, “el candidato presidencial siempre ha cumplido con el pago de los alimentos a favor de su menor hijo. No existe ni ha existido abandono ni incumplimiento de sus responsabilidades”.

Sin embargo, conforme a la información registrada por César Acuña en su Hoja de Vida, se trata de una sentencia confirmada en un juicio por alimentos.

Quiere decir, como lo señalan las dos abogadas especializadas en Derecho de Familia entrevistadas por La República, que la madre del niño tuvo que recurrir a la demanda de alimentos ante el Poder Judicial para que César Acuña cumpla con su obligación.

Más aún, cuando en primera instancia la decisión del juzgado fue adversa a Acuña, este apeló por no estar de acuerdo.

Sin embargo, la sentencia fue confirmada, por lo que el candidato está abonando la pensión en cumplimiento del mandato judicial, no por su voluntad, como dice el comunicado de APP.

La República obtuvo copias de cuatro denuncias policiales que formuló su expareja Jenny Gutiérrez Vaisman por violencia familiar, presuntamente durante el periodo en el que le reclamaba la pensión para el hijo de ambos.

El comunicado de APP afirma que todos estos casos fueron archivados, algo que también manifestó a La República el abogado de César Acuña, Elio Riera, cuando se le consultó sobre este antecedente de violencia familiar. Riera dijo que enviará los documentos confirmatorios, pero no lo hizo.

Lo cierto es que en la base de datos del Ministerio Público aparece que en la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima, existe un expediente contra César Acuña que contiene un dictamen resolutorio por maltrato psicológico que deriva de una de las denuncias policiales de Jenny Gutiérrez. No dice “archivamiento”.

La investigación de La República partió de la información registrada por César Acuña en su Hoja de Vida, en la que este consigna que está pagando la pensión de su menor hijo por mandato judicial. De haber sido por propia voluntad, la madre del menor no tendría por qué haber recurrido al Poder Judicial, como señalan las letradas especializadas en Derecho de Familia.

El propósito de la publicación no es “generar morbo o rechazo hacia una candidatura”, como señala el comunicado de APP”, sino de transparentar los actos de un candidato presidencial que reporta tener ingresos por S/9,8 millones, pero se negó a pagarle la pensión a su último hijo.

