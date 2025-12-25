Elecciones 2026: Conoce los pasos de cómo presentar tachas contra candidatos

Las elecciones 2026 no solo marcan el inicio de una nueva disputa política, sino también la activación de mecanismos de control ciudadano como las tachas, un recurso legal que permite objetar la inscripción de candidatos ante el sistema electoral administrado por el JNE. Este procedimiento busca garantizar que las postulaciones respeten la ley y los principios democráticos.

La presentación de tachas forma parte del proceso de fiscalización electoral y puede dirigirse contra fórmulas presidenciales, listas al Congreso, Senado o Parlamento Andino. El objetivo es advertir irregularidades, omisiones o impedimentos legales que podrían invalidar una candidatura antes de que continúe en carrera.

A diferencia de otros recursos, las tachas no están reservadas a partidos políticos. Cualquier ciudadano con derechos civiles vigentes puede interponerlas, siempre que cumpla con los plazos y requisitos establecidos por el JNE, lo que refuerza el rol activo de la ciudadanía en las elecciones 2026.

Este mecanismo adquiere especial relevancia en un escenario marcado por la fragmentación partidaria, el reciclaje de figuras políticas y cuestionamientos recurrentes a la idoneidad de varios candidatos, un contexto que exige mayor vigilancia sobre el proceso electoral.

¿Qué es una tacha?

Una tacha es un mecanismo legal que permite cuestionar la inscripción de candidatos que participan en las elecciones 2026, cuando existen indicios de que no cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución o la normativa electoral vigente, bajo supervisión del JNE.

Este recurso puede presentarse contra fórmulas presidenciales, listas al Congreso, Senado o Parlamento Andino. Su finalidad es evitar que personas con impedimentos legales, información falsa u omisiones relevantes continúen en el proceso electoral sin una revisión previa.

Las tachas forman parte del sistema de control democrático y refuerzan la fiscalización ciudadana. En un escenario electoral marcado por la alta rotación partidaria y cuestionamientos éticos, este instrumento cobra relevancia para transparentar las elecciones 2026.

¿Quiénes pueden presentar tachas y en qué plazo?

Cualquier ciudadano peruano inscrito en el Reniec y con derechos civiles vigentes puede presentar tachas contra candidatos en las elecciones 2026. No es necesario pertenecer a una organización política ni contar con representación legal, lo que amplía el acceso a este recurso.

El plazo para interponer una tacha es de tres días calendario. Este período se computa desde el día siguiente de la publicación oficial de la resolución que admite la lista o fórmula en el portal institucional del JNE y en el panel del Jurado Electoral Especial correspondiente.

Una vez vencido este plazo, no se admiten nuevas tachas, lo que obliga a los ciudadanos a estar atentos a las publicaciones oficiales del JNE durante el proceso de inscripción de candidatos y listas electorales.

Requisitos, evaluación y efectos de una tacha

Para que una tacha sea admitida, el ciudadano debe sustentarla con argumentos legales claros, citar las normas presuntamente vulneradas y adjuntar medios probatorios. Además, es obligatorio pagar la tasa electoral correspondiente y contar con una casilla electrónica para recibir notificaciones del JNE.

Tras la presentación, el Jurado Electoral Especial notifica a la organización política involucrada, que dispone de un día para presentar sus descargos. Luego, el órgano electoral emite una resolución en un plazo máximo de tres días, con o sin audiencia pública, según la complejidad del caso.

Si la tacha es declarada fundada, las consecuencias varían. En una fórmula presidencial, la exclusión del candidato a la presidencia invalida toda la fórmula. En cambio, en listas parlamentarias, la exclusión de un candidato no anula la lista completa, incluso si se altera la paridad, una decisión que ha generado críticas por priorizar la continuidad del proceso sobre la representación equilibrada.

Pasos para presentar una tacha ante el JNE

El primer paso es identificar la publicación oficial de la lista o fórmula admitida en el portal del JNE o del Jurado Electoral Especial correspondiente. Desde el día siguiente, el ciudadano dispone de tres días calendario para presentar la tacha contra uno o más candidatos.

Luego, se debe elaborar un escrito fundamentado que precise las normas presuntamente vulneradas. Es indispensable adjuntar pruebas documentales y realizar el pago de la tasa electoral establecida, además de solicitar o contar con una casilla electrónica para recibir notificaciones oficiales.

Finalmente, la tacha se presenta ante el Jurado Electoral Especial. Este órgano traslada el recurso a la organización política para sus descargos y emite una resolución en un plazo máximo de tres días, una decisión clave dentro del desarrollo de las elecciones 2026.

