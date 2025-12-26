Con la llegada del 2026, muchas personas se preguntan cuáles serán las fechas ideales para descansar, planificar viajes o simplemente disfrutar del tiempo libre. Por ello, te presentamos al detalle todos los feriados y días festivos del nuevo año, para que puedas organizarte con anticipación.

El 2026 contará con un total de 16 feriados nacionales ya confirmados. Para alegría de muchas personas trabajadoras, algunos de ellos coincidirán con los sábados y domingos, lo que abrirá la posibilidad de disfrutar de fines de semana largos.

¿Cuáles son los feriados confirmados para el 2026 en el Perú?

El Gobierno peruano ha confirmado un total de 16 feriados. Estas fechas, válidas tanto para el sector público como privado, también se aplican en el ámbito educativo, ya que suponen la suspensión de clases y jornadas laborales. Al tratarse de descansos remunerados, permiten a la ciudadanía organizar mejor su tiempo, planificar actividades personales o familiares y aprovechar momentos de pausa durante el año.

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo .

. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera .

. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿En qué se diferencian un feriado y un día no laborable?

Muchos ciudadanos creen que se refieren a lo mismo, pero en realidad, son conceptos distintos. El feriado es un descanso obligatorio establecido por ley, aplicable tanto al sector público como al privado, y con derecho a remuneración o compensación. En cambio, el día no laborable, que generalmente está dirigido a las entidades públicas, que declara de manera excepcional el Ejecutivo.

En el caso del sector privado, la concesión de días no laborables depende de la decisión de cada empleador. Si la empresa opta por otorgarlos, deberá establecer cómo se compensarán las horas no trabajadas, ya sea mediante jornadas extra, trabajo los sábados o ajustes en el período de vacaciones. Para este 2026, el Gobierno aún no ha divulgado el listado oficial, pero se espera que se publique a principios de año, como es habitual.